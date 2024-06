Gironi (Rinnoviamo): "Lo sport come superamento delle barriere nelle vite dei forlivesi"

"La città di Forlì si può riassumere come un luogo in cui lo sport è una parte importante della vita di tutti i giorni. Non è infatti da considerarsi solamente una mera pratica fisica, ma può rappresentare una vera e propria azione catalizzatrice di cambiamento sociale ed individuale. Questa attività porta indubbiamente innumerevoli benefici". Questo il parere del candidato di RinnoviAmo Forlì, Matteo Gironi.

“Posso testimoniare che, dalla mia esperienza di persona che svolge attività fisica, ho avuto modo di constatare quanto lo sport sia un’arma potentissima per l‘inclusione sociale e che abbatte qualunque ostacolo persino tra persone differenti in età e formazione culturale - prosegue -. Non solo, dalla mia esperienza di persona con disabilità posso affermare con certezza come possa annullare non solo le barriere fisiche, ma anche quelle mentali. Un beneficio ulteriore connesso all’ abbattimento delle barriere personali e fisiche riguarda anche la formazione di valori come il fair play, la solidarietà ed il rispetto reciproco. Tutte regole che possono contribuire alla crescita personale ed alla coesione sociale tra gruppi diversi di persone. Inoltre, è possibile educare le nuove generazioni, e non solo, ad essere cittadini più consapevoli e responsabili".

"Sappiamo, in conclusione, quanto lo sport contribuisca a mantenere un livello di salute sia mentale che fisica ottimale. L'attività sportiva, infatti, si dimostra senz'altro efficace nella riduzione dello stress, migliorando il benessere generale dei cittadini, con la possibilità di rendere la comunità locale ancora più resiliente a fronte di eventuali problemi da affrontare - prosegue -. Sappiamo come Forlì sia sempre stata una città in cui lo sport è considerato fondamentale, un punto di riferimento nel panorama sportivo regionale. In continuità con quanto ho dichiarato precedentemente sulle barriere architettoniche, per una città veramente coesa e inclusiva bisognerebbe contribuire in modo ancora più visibile con attività che favoriscano il vero dialogo e la vera soluzione per rendere la società un posto migliore. Come candidato di RinnoviAmo Forlì mi impegnerò affinché questi progetti vengano portati a buon fine".