Castrocaro, ecco la Giunta Billi e spunta anche l'ex segretaria Pd: "Scelti in base a competenze e novità del progetto"

Ad appena una settimana dalla schiacciante vittoria il neo sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi ufficializza la sua Giunta. "Gli assessori li nomina il sindaco tenendo conto delle indicazioni dei cittadini - esordisce Billi -. Considerando la novità del progetto, la scelta è stata fatta valutando profili di competenza ed esperienza sul territorio. È stato un percorso condiviso: possiamo contare su numerose persone di qualità e tutta la squadra è coinvolta di fatto in questo percorso amministrativo che vuole mantenersi in contatto con il territorio".

"Silvia Zoli è il vicesindaco, con delega alle politiche di bilancio, alle partecipate, all'urbanistica e al termalismo - annuncia Billi -. Catia Conficoni rilancerà la Città della Musica, il decoro, l'associazionismo e le pari opportunità; mentre Massimo Paolini sarà assessore allo sport, all'ambiente, alla sicurezza e allo sviluppo economico locale. Infine l'Assessore tecnico, Federica Pierotti, si dedicherà al pacchetto dei servizi sociali e della scuola". Qualificata come assessore tecnico dal comunicato stampa, Federica Pierotti è stata ex segretaria del Pd di Castrocaro e assessore ai Servizi sociali della giunta di centro-sinistra di Luigi Pieraccini.

Il sindaco tratterrà per sé le deleghe a cultura e turismo, lavori pubblici, personale e, come annunciato in campagna elettorale, politiche giovanili. "C'è tanto da fare e da impostare - conclude il neo primo cittadino -, ma sono fiducioso che questo gruppo lavorerà al meglio per la nostra comunità. L'insediamento del Consiglio Comunale è programmato per lunedì 27 giugno alle 20:30 nella residenza municipale e in quella sede assegneremo anche le deleghe ai nostri consiglieri di maggioranza secondo lo spirito partecipativo che ci ha contraddistinto finora. Ci sarà bisogno di tutti per affrontare le sfide con entusiasmo e concretezza".