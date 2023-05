Giustizia, risoluzione di Morrone (Lega): "Istituire a Forlì una sezione della Corte di Appello di Bologna"

"Un’amministrazione della giustizia più efficiente, rapida e maggiormente vicina ai cittadini". E’ l’obiettivo che si pone una risoluzione a firma del parlamentare della Lega Jacopo Morrone in via di presentazione, per istituire a Forlì una sezione distaccata della Corte di Appello di Bologna. "L’Emilia-Romagna è la sesta regione italiana per numero di abitanti, poco meno di 4 milioni e mezzo, ed è comprensibile come l’unica sede di Corte d’Appello a Bologna risulti sovraffollata e con un pesantissimo carico di lavoro - prosegue l'esponente del Carroccio -. L’auspicabile sede distaccata a Forlì, che ha posizione centrale nell’area romagnola, avrebbe certamente degli indubbi benefici dal punto di vista logistico oltre che dal punto di vista del risparmio dei tempi per utenti e operatori".

"Fra i propositi della Lega in tema di sistema giustizia c’è anche la revisione della geografia giudiziaria in modo da non penalizzare ulteriormente i cittadini pur perseguendo una razionalizzazione delle infrastrutture giudiziarie - conclude il deputato -. I pesanti tagli lineari di una decina di anni fa, infatti, con la soppressione di diverse sedi di tribunali si sono rivelati un errore storico, generando disagi, ritardi e ulteriori costi alle comunità e penalizzando milioni di italiani a cui sono stati provocati più problemi che vantaggi".