Gli auguri di Ferragosto di Jacopo Morrone rivolti a tutti coloro che lavorano

Il Segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, ha voluto aurare a tutti il buon ferragosto e in particolare è si rivolto a chi in questo giorno di festa è impegnato per garantire sicurezza, salute, divertimento, servizi efficienti. "Buon Ferragosto Amici - ha dichiarato Morrone sul suo profilo Facebook. - In questa giornata di festa il nostro pensiero e l’augurio più riconoscente va a tutti coloro che anche oggi sono al lavoro per garantire, sicurezza, salute, divertimento, servizi efficienti. Penso, per esempio, ai medici e a tutti gli operatori sanitari che garantiscono la nostra salute. Penso alle Forze dell’ordine che tutelano la nostra sicurezza e un pensiero particolare lo indirizzo a tutto il Corpo della Polizia Penitenziaria. Penso ai Vigili del Fuoco sempre pronti a tutelarci da pericoli e incidenti. Penso a chi lavora nei trasporti. Un grazie di cuore a tutti”.

