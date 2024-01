L'intervista - Graziano Rinaldini racconta la sua candidatura: "Finalmente un Pd unitario, anche questo mi ha spinto ad accettare"

Alla fine è arrivata la fumata bianca della coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana e Forlì e co) sul nome di Graziano Rinaldini, 67 anni. Sarà quindi l'ex numero uno di Formula Servizi e volto noto della Protezione Civile, lo sfidante di Gian Luca Zattini nelle prossime elezioni di giugno per la scelta del sindaco. Il candidato è stato espresso dal Pd, che aveva trovato la quadra già il 9 gennaio scorso. A spiegare come è nata la sua candidatura è lo stesso Rinaldini.

Rinaldini, come sono andati questi ultimi giorni in cui si è stretta l'alleanza di centro-sinistra? Partiti ora alleati avevano lamentato fughe in avanti del Pd e hanno polemizzato...

“E' stato entro la normale dialettica tra forze politiche, alla fine questa trattativa si è chiusa in tre incontri. Non è stato difficile trovare la quadra. Ma preciso che non ero partecipe al tavolo delle trattative, c'erano le delegazioni dei partiti, ma la questione si è chiusa davvero in poche settimane”

Per la prima volta il centrosinistra forlivese vedrà l'alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle, un'alleanza giallo-rossa che rappresenta un inedito per la politica politica forlivese

“Il M5S a livello nazionale ha cambiato i suoi vertici, ed anche a livello locale, grazie a cui si è favorita questa associazione progressista nell'ambito politico forlivese. Non è stato difficile per il M5S confluire su questo programma dal taglio progressista”.

Parliamo appunto del programma. C'è qualche specifico progetto a cui vuole dare priorità? Qualcosa che anche personalmente reputa come urgente, una carenza che lei vede da colmare in fretta...

“Di carenze ce ne sono consistenti soprattutto nella progettualità della città, carenze che prevedono opere consistenti. Ma prima di esporre le mie idee voglio confrontarmi prima con la coalizione, ma soprattutto aprire un periodo di consultazione con cittadini e associazioni, per capire se alcune idee che ho io possono essere non solo gradite, ma anche praticate. Ci sono idee sulla viabilità, sulla pedonalizzazione, sul centro storico e tanto altro.... ma prima di anteporle, voglio consultarmi con la coalizione, i cittadini e i quartieri, a cui bisogna ridare voce perché mi sembra che negli ultimi 5 anni questo ascolto sia mancato”.

Ovviamente conosce già il suo contendente, il sindaco uscente Gian Luca Zattini. Che rapporti avete?

“Ho conosciuto Zattini da tempo per motivi professionali quando ero a Formula Servizi. E' un rapporto cordiale e continuerà ad esserlo, ma solleciterò lui e la sua coalizione sulle cose non fatte e che si potevano fare. Sarà un rapporto cordiale, ma tra avversari”.

Legacoop - a cui aderisce Formula Servizi, da dove lei professionalmente proviene -, ha fatto un comunicato dicendo che i candidati partono alla pari e discuteranno con tutti. Però c'è chi ha detto che non ci crede e che Legacoop per lei avrà una preferenza.

“Sono stato in passato anche vicepresidente di Legacoop Forlì-Cesena e in altre passate elezioni quel tipo di comunicato l'ho preparato io. Un'associazione di imprese deve essere giustamente equidistante, perché rappresenta aziende che poi sono multi-politiche, hanno appartenenze di diversa natura. Tutte le associazioni fanno quel tipo di comunicato, giustamente, durante una campagna elettorale. Poi è evidente che ho un rapporto personale con i dirigenti di Legacoop, ma questo prescinde dai ragionamenti da fare nei confronti dei candidati”.

Altra polemica: i vertici del Comitato Vittime del Fango hanno aderito ad un gruppo politico sorto a poche settimane dal voto e che ha espresso già una preferenza per il centro-sinistra. Questi dirigenti sono stati quindi accusati di aver strumentalizzato le battaglie degli alluvionati per una parte politica.

“E' stata una polemica sopra le righe, l'associazione che presiedono rappresenta i loro diritti di alluvionati, e lo dico da alluvionato io stesso, e non c'è niente di scandaloso in tutto questo. Non ho ancora avuto rapporti con questa associazione e chiederò un incontro, se vorranno darmelo. Poi ognuno ha anche il diritto di fare scelte politiche personali”.

A proposito, come alluvionato è sceso in piazza durante la visita di Meloni e Von del Leyen. Jacopo Morrone, deputato della Lega, l'ha accusata di aver avuto un comportamento poco istituzionale come futuro candidato sindaco. Come risponde?

“Sarò sempre e comunque con chi manifesta per un diritto che viene leso. Sarò a manifestare tutte le volte, ora per gli ambientalisti, ora per chi si sente leso in un diritto rispetto a delle promesse ricevute. Queste accuse le rimando al mittente e non mi scalfiscono. Poco istituzionale? Le istituzioni hanno il dovere di difendere i cittadini che hanno più bisogno”

C'è un elettorato moderato e fluido che 5 anni fa ha premiato Zattini, c'è ancora da lavorare su questo fronte per "riconquistarlo"?

“La nostra coalizione è aperta a cogliere tutti gli elementi dell'area moderata, non a caso siamo una coalizione di centro-sinistra. Valuteremo di volta in volta tutti gli argomenti proposti da cittadini e associazioni che si sentono di condividere il nostro programma. Anzi solleciteremo incontri e vedremo cosa riusciamo a raccogliere, e credo ci siano ampie possibilità”.

A più riprese aveva fatto dichiarazioni che non si sarebbe mai candidato. Dichiarazioni che sono state smentite dai fatti alla fine, no?

“E' vero, ero molto determinato a non candidarmi, poi le sollecitazioni che ho ricevuto da tanti amici, nel Pd e fuori dal Pd, sono state talmente forti che mi sono sentito quasi obbligato ad accettare questa sfida. E per come sono io, ora che l'ho accettata, è una sfida a 360 gradi e lo farò con tutto l'impegno di cui sono capace. Tra l'altro è da almeno 15 anni che, ogni volta che c'è stata un'elezione, mi invitavano a fare questa scelta e avevo sempre risposto di 'no' ed ero convinto anche questa volta. Ma stavolta ho ricevuto sollecitazioni che mi hanno fatto ricredere”.

Quanto ha influito nella sua scelta che Gessica Allegni sia diventata segretaria territoriale del Pd? La sua candidatura l'ha voluta e sostenuta principalmente lei?

“Direi proprio di sì, Gessica è bravissima, è riuscita a comporre velocemente una coalizione di centro-sinistra, è riuscita ad ottenere la mia candidatura all'unanimità nella direzione del Pd. Sono tutti segnali di una segretaria che sa il fatto suo e che sa mediare e mettere assieme le diverse anime del Pd di Forlì, che in effetti ha avuto non pochi problemi nell'ultimo periodo. E' un grande valore aggiunto delle due segreterie, comunale e di federazione, che sono riuscite a far coincidere le posizioni fino a una valutazione unitaria. E anche questo mi ha convinto ad accettare”.

Non teme che questi dissidi in futuro tornino a pesare?

“Non lo vedo questo, vedo invece un Pd finalmente unitario che ha già cominciato a mettersi in moto per darmi una mano e darmi consigli, anche perché io non sono un politico, ho sempre fatto l'imprenditore e il dirigente di azienda e ho bisogno dell'aiuto di tutti”.

Infine una domanda personale. Come l'ha presa la sua famiglia?

“Racconto un episodio simpaticissimo. Ho due nipoti, di 8 e 5 anni. Il più grande, Elia, chiedeva sempre a mia moglie 'Ma il nonno si candida a fare il sindaco o no?'. Alla terza volta la nonna ha chiesto il perché di tanta insistenza, e lui ha risposto 'Perché rischio che il nonno non lo vedo più' (ride). A parte questo, la mia famiglia concorda con la scelta che ho fatto, non hanno dubbi”.