Fumata bianca del Pd: Graziano Rinaldini indicato all'unanimità come candidato sindaco contro Zattini

La quadra sembra ormai trovata: sarà Graziano Rinaldini, ex direttore del colosso cooperativo Formula Servizi - in pensione da circa tre anni e da allora molto impegnato nel volontariato - il candidato sindaco in pectore del Partito Democratico e, con ogni probabilità, della coalizione di centro-sinistra che dovrà sfidare quella di centro-destra guidata dal sindaco uscente Gian Luca Zattini. La fumata bianca è arrivata nell'ambito della direzione territoriale e comunale del Pd, che si è tenuta ieri sera, martedì.

A quanto pare la convergenza in direzione su Rinaldini è stata unanime, senza cioè distinguo di sorta, e questo avrebbe portato Rinaldini ad accettare senza indugio ulteriore la designazione, dopo che da quasi un anno, nelle interviste, aveva spiegato che la candidatura a sindaco non era nei suoi obiettivi personali. Già alcuni mesi fa aveva declinato l'invito, ma evidentemente il lavoro di ricucitura della neo-segretaria Gessica Allegni - sostenuta dallo stesso Rinaldini nella sua corsa alla segreteria – ha portato l'ex dirigente cooperativo ad un ripensamento.

Rinaldini, a dispetto delle dichiarazioni ai media, tuttavia si è sempre più spesso mostrato in ruoli di primo piano all'interno del Pd, partecipando a manifestazione ed eventi pubblici del partito. Lo scorso gennaio il suo volto ha fatto capolino nel comitato forlivese per il sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini alle primarie nazionali del Pd, poi vinte da Elly Schlein (che invece aveva come figura di spicco nel comitato forlivese la stessa Allegni). Questa designazione, quindi, avrebbe quindi anche il plus di riunire le due anime del Pd che sono uscite dalle primarie dello scorso anno.

Nelle ultime settimane si erano rincorsi diversi nomi per la candidatura, tra cui – papabili o meno – c'era il primo cittadino uscente della Modigliana martoriata dall'alluvione e sindaco “anti-corruzione” Jader Dardi, il primario da poco in pensione Claudio Vicini, l'altra figura di vertice del sistema Formula Servizi Antonella Conti. Ma è poi stato infine quello di Rinaldini a uscire dalla discussione interna con maggior forza.

Il Pd andrà ora a proporre il nome di Rinaldini, 67 anni, ai partiti alleati, un iter che potrebbe essere breve, anche solo un paio di settimane, in primis al Movimento 5 Stelle, che – come spiegato dalla sua dirigenza locale – guarda ad un'alleanza organica con il Pd, come è avvenuto già a Ravenna e come, forse, invece non accadrà nella vicina Cesena. Tuttavia nessuno dei partiti della potenziale coalizione di centro-sinistra ha nomi di peso da mettere in contrapposizione a Rinaldini, né hanno dato segnali politici di non voler accettare che fosse il Pd a dover indicare un nome, accettabile e condivisibile, di candidato sindaco per l'intera coalizione. Per cui si tratta di un ultimo passaggio, sulla carta, non critico politicamente.

Ufficializzano i segretari territoriale e comunale, Gessica Allegni e Michele Valli: “Il passaggio negli organismi dirigenti fa parte dello statuto del nostro Partito e garantisce trasparenza e massima condivisione delle decisioni – -. Considerata la sfida fondamentale che Forlì rappresenta per tutto il territorio, lo scopo della riunione era quello di vagliare una proposta con cui confrontaci con le altre forze della coalizione, che garantisse un’alternativa forte e credibile all’attuale governo della città: le Direzioni hanno trovato convergenza unanime sul nome di Graziano Rinaldini, che ringraziamo per essersi messo a disposizione”.

E continuano: “Ci teniamo a precisare che nessun candidato sindaco della coalizione è stato deciso – sottolineano i segretari –, escludendo una volontà da parte del Pd di effettuare una corsa solitaria. Si tratta semplicemente del passaggio interno, fondamentale per un partito strutturato come il PD, prima di un nuovo incontro con i potenziali alleati della coalizione, con i quali stiamo lavorando nel massimo rispetto, per una proposta programmatica condivisa”. “Ci teniamo a fare chiarezza su questi punti, per non dare adito ad interpretazioni fuorvianti sul percorso che stiamo intraprendendo, non ancora concluso, e portato avanti nel rispetto dei nostri organismi dirigenti e della coalizione di centrosinistra alla quale stiamo lavorando con grande fiducia e collaborazione di tutti gli attori”, concludono Allegni e Valli.