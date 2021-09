Green pass nelle scuole, Di Maio: "Sistema di controllo del Ministero sia disponibile anche per le paritarie"

"La piattaforma nazionale per la verifica dei green pass del personale insegnante e amministrativo è stata attivata solo per le scuole statali e non per le paritarie. E tra queste ci sono anche le scuole comunali. Un errore a cui va presto posto rimedio”. Lo afferma il parlamentare romagnolo Marco Di Maio, capogruppo di Italia Viva in Commissione Affari costituzionali alla Camera e vice presidente dei deputati di Italia Viva, attivatosi presso il Ministero dell’Istruzione assieme al collega Gabriele Toccafondi.

“Il sistema messo a punto dal ministero consente il controllo della validità del certificato verde e segnala quando questo scade. Le scuole paritarie, invece, devono monitorare i dipendenti ogni giorno attraverso l'applicazione di verifica della validità del green pass.

E' giusto e utile individuare un sistema di verifica che possa essere usato da tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione: invitiamo pertanto tutti i soggetti coinvolti a collaborare per trovare una soluzione. Il sistema dell'istruzione è unico e queste disparità non aiutano nessuno".