Green pass, Vietina (Coraggio Italia): "E' il momento di una scelta di campo"

“Lo ribadisco: sì al Green Pass per i parlamentari”. Simona Vietina, deputata di Coraggio Italia, invita i colleghi d'Aula a una decisa azione di responsabilità. “Non si tratta solo di dare il buon esempio, ma dobbiamo smettere di chiedere agli altri ciò che non siamo pronti a fare noi – sottolinea la parlamentare – Faccio un appello al collegio dei questori della Camera dei Deputati, affinché la proposta che richiede l'obbligatorietà del Green Pass per i parlamentari, partita da Coraggio Italia, sia presto una realtà".

"È arrivato il momento di responsabilizzare tutti sull'immunizzazione e sull'importanza della campagna vaccinale, indispensabile per uscire da questa terribile pandemia e riportare il Paese, e la sua vita economica e sociale, verso una situazione di sicurezza e normalità”, conclude.