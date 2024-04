Grementieri (RinnoviAmo Forlì): "Investire su un welfare di prossimità, bisogna dare risposte concrete"

Patrizia Grementieri, candidata consigliera nella lista RinnoviAmo Forlì, a sostegno di Rinaldini sindaco, interviene sul tema della sanità. "La situazione in cui versa la sanità in Italia oggi è sotto gli occhi di tutti: dal 1978, anno di nascita del Ssn, giudicato a livello mondiale uno dei migliori in termine di universalità, uguaglianza ed equità, i continui e progressivi tagli di spesa fatti praticamente da tutti i governi, mai dichiarati, ma nascosti negli anfratti delle manovre, hanno portato al rischio, sempre più concreto, di non sopravvivenza del sistema stesso. L'Ausl della Romagna, in risposta alla normativa regionale e nazionale, sta implementando un progetto di integrazione ospedale-territorio, che dovrebbe traghettare l'infermiere dell'assistenza domiciliare, caratterizzato da un'attività prestazionale, in un professionista inserito nel territorio, capace di intercettare e mappare i bisogni socio- assistenziali nell'area di riferimento e convogliare le necessità nella rete dei servizi per poter dare supporto concreto ai cittadini".

"Tuttavia questi passaggi richiedono risorse, tempo per la formazione e soprattutto sono inconciliabili con i tagli che la politica sta attuando e con la difficoltà di reperire i professionisti stessi. Con le risorse a disposizione, o si coprono i turni in ospedale o si mandano sul territorio. La coperta è corta e lo sanno bene i dipendenti dell'Ausl. E' necessario cambiare paradigma: non possiamo medicalizzare il territorio, ma trovare soluzioni che non abbiano come perno esclusivo i sanitari. La fragilità dei cittadini non può essere valutata in base all'età o alla patologia, ma anche considerando i determinanti distali e prossimali di salute che incidono sulla vita della persona. Questi includono reddito, genere, etnia, legami familiari, stili di vita insalubri, fattori di rischio psico-sociali e il contesto culturale in cui si vive (il quartiere, la scuola, il posto di lavoro e i luoghi di ritrovo)".

E prosegue: "Una singola istituzione non è in grado di essere esaustiva nell'affrontare queste esigenze, soprattutto se ci riferiamo all'Ausl e al Comune. Entrambi versano sempre di più in ristrettezze economiche, nonostante le varie premesse elettorali. Partendo dal presupposto che la tutela della salute deve rimanere una funzione pubblica, come sancito a livello costituzionale, è necessario modificare le modalità attraverso cui essa possa essere assicurata, coinvolgendo tutte le risorse che sono già in campo. Il tessuto sociale della nostra città è ricco di associazioni di volontariato che eseguono un immane lavoro di aiuto, ma anche di singoli cittadini che, sulla base di principi di solidarietà o altro, mettono a disposizione il loro tempo e il loro operato. Lo abbiamo visto anche nei giorni post alluvione: sono arrivati tante ragazze e ragazzi ad aiutarci, ma è emersa con tutta la sua fragilità e tragicità la mancanza di un coordinamento".

"Se vogliamo creare un welfare di prossimità è vitale che il Comune eserciti una funzione di regia pro-attiva e convochi tutte le forze presenti in città per creare una rete che sia di reale supporto al cittadino, che sappia intercettare i bisogni e identificare le idonee modalità di intervento. I bisogni non sono solo sanitari, ma coinvolgono altri aspetti che, se non intercettati, possono solo aumentare la necessità di medicalizzazione. Se accantoniamo per un momento le nostre ideologie, i nostri credo, vediamo che rimane sul tavolo un gran bisogno di risposte di prossimità, di aiuto al quale solo insieme possiamo rispondere. I bisogni delle persone non sono di destra o di sinistra, ma necessità a cui dare risposte concrete. Ogni religione, ogni ideale laico richiama alla solidarietà, alla vicinanza, al sostegno l'uno all'altro. Prendendo spunto da esperienze già in atto in diverse città italiane ed estere, la proposta è di istituire sperimentalmente nel centro storico un'”area di solidarietà “.

"In una sede messa a disposizione dal Comune, con i componenti del Comitato di Quartiere e con il supporto di educatori, si potrebbero inserire referenti che possano svolgere funzioni di portierato sociale e che, identificato il bisogno, possano trovare una risposta attraverso percorsi ben definiti che mettono in collegamento tutte le forze presenti in campo (associazioni, assistenti sociali, infermieri, Mmg, mediatori culturali..). Per aumentare l'empowerment dei cittadini potrebbero essere messe sul tavolo anche proposte di baratto amministrativo: a fronte di specifiche disponibilità (esempio esecuzione dell'igiene ambientale di condomini ad alta densità) poter accedere ad agevolazioni fiscali. Solo attraverso la costruzione di forme collaborative di integrazione e complementarietà fra tutti gli attori in campo potremo avere una governance locale fatta di programmazione, partecipazione, comunanza di intenti e ricerca di soluzioni concordate".