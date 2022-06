Speciale elezioni, Castrocaro e Dovadola eleggono il nuovo sindaco: guida al voto, tutti i candidati

Domenica urne aperte a Castrocaro Terme e Terra del Sole e Dovadola saranno chiamati a scegliere sindaci e i rispettivi consigli comunali. Nel comune termale i candidati alla guida dell'amministrazione comunale sono il sindaco uscente Marianna Tonellato, sostenuta dal centrosinistra, Francesco Billi, rappresentante del centrodestra, e Filippo Turchi, civico che conta il supporto di "Io Apro Rinascimento", il movimento guidato da Vittorio Sgarbi. Anche a Dovadola ci sono tre candidati: il primo cittadino uscente, Francesco Tassinari, Claudio Cagnani ed Emilio Maggio.

Come si vota

Si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell'unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco.

Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata. Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti (Dovadola) si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista.

Per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000 abitanti (Castrocaro Terme e Terra del Sole), si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 26 giugno (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

I candidati al Consiglio comunale per Castrocaro

Questi i candidati a sostegno di Marianna Tonellato della lista "Insieme per crescere": William Sanzani, Patrizia Campacci, Pino Bacchilega, Ivan Fabbri, Saverio Ruggeri, Ilaria Michelacci, Laura Ravaioli, Alessandro Piazza, Mirca Minati, Paola Ravaioli, Davide Saputo, e Paola Briccolani.

Questi i candidati a sostegno di Francesco Billi della lista "Francesco Billi sindaco": Daniele Vallicelli, Alessandro Ferrini, Elisa Bassani, Maurizio Bresciani, Catia Conficoni, Luca Frassineti, Mauro Maraldi, Elia Oliva, Massimo Paolini, Elisa Piccolomini, Fabio Vespignani e Silvia Zoli.

Questi i candidati a sostegno di Filippo Turchi della lista "Noi di Castrocaro": Bruno Benericetti, Valentina Costa, Gloria Melli, Riccardo Merendi, Giovanni Mussolini, Luigi Pretolani, Matteo Rinaldi, Massimiliano Rossello, Serena Ruscelli, Alessandra Savoia ed Enrico Nati.

I candidati al Consiglio comunale per Dovadola

Questi i candidati a sostegno di Francesco Tassinari della lista "Noi Dovadolesi": Massimo Falciani, Francesco Schiumarini, Luca Catenelli, Maria Pia Fabbri, Linda Gurioli, Giuliana Liverani, Valentino Gaddoni, Marco Scotti, Giuliano Raponi e Orazio Miserocchi.

Questi i candidati a sostegno di Emilio Maggio della lista "Alternativa Civica": Giovanni Grilli, Corrado Catani, Daniela Santoro, Antonio Cursio, Carlo Piazza, Francesca Moretti, Pierluigi Campori e Giampiero Montalti.

Questi i candidati a sostegno di Claudio Cignani della lista "Fuori dal coro. Idee, coraggio e libertà": Elisabetta Camporesi, Nadia Landi, Rachel Giroux, Gianluca Timperi, Angelo Tumidei, Antonio Vitale e Alida Valli.