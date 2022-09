Elezioni, Crosetto (Fdi) a Forlì: "Proposte per la storica vocazione aeronautica della città"

L'ex sottosegretario alla Difesa Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia, venerdì sarà a Forlì per un incontro aperto al pubblico in cui affrontare i temi caldi dell'economia: caro bollette ed energia, rilancio del sistema produttivo, lavoro, infrastrutture, cuneo fiscale. L'appuntamento è alle ore 16 in Sala Randi (via delle Torri 13, Forlì) e parteciperanno anche i candidati alla Camera, Alice Buonguerrieri e Galeazzo Bignami; e la candidata al Senato, Marta Farolfi. L'imprenditore piemontese - presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza di Confindustria - si concentrerà sulle potenzialità della Romagna e del territorio forlivese.

"La storica vocazione aeronautica di Forlì è ben nota a Crosetto - chiarisce Alice Buonguerrieri, candidata alla Camera per Fratelli d'Italia e coordinatrice provinciale del partito di Giorgia Meloni- Il Polo tecnologico aeronautico spaziale è un'opportunità che va sfruttata a fondo: la formazione che si sviluppa già da tempo sul nostro territorio è un'eccellenza nazionale, ora con un corretto utilizzo dei fondi Pnrr si può spingere sulla ricerca e sull'innovazione. Guido Crosetto ci parlerà dello sviluppo che sta avendo il comparto e di come Forlì possa ritagliarsi un ruolo di primo piano - conclude Buonguerrieri - A maggior ragione ora che l'aeroporto Ridolfi ha ripreso a volare".