Ha alle spalle una carriera ventennale in Rai: la giornalista Cristina Tassinari si candida con Fratelli d'Italia

La giornalista Cristina Tassinari, alle spalle una carriera ventennale in Rai, dove tra tv e radio è stata anche conduttrice e opinionista, è candidata con Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative dell'8-9 giugno, in sostegno alla conferma del sindaco Gian Luca Zattini. “Da una proposta dell’avvocato Emanuela Bassi, capogruppo di FdI in consiglio comunale, è scaturita l'idea della candidatura: ho pensato che era giunto il momento di espormi e metter a disposizione dei forlivesi la mia esperienza - esordisce -. Ho sentito, all’interno di Fratelli d’Italia, tanta voglia di rinnovamento, di fare e di acquisire energie nuove che portino freschezza in modo da portare avanti i tanti obiettivi prefissati e i progetti avviati negli ultimi cinque anni dall'Amministrazione Zattini. Questa freschezza l’avevo già vissuta a livello centrale, a Roma, per cui mi son detta: perché non farlo qui nella mia città dove vivo?".

"Credo che il nostro sindaco Zattini abbia fatto un ottimo lavoro in questi 5 anni, soprattutto se pensiamo a cosa si è trovato di fronte quando ha messo piede in Comune per la prima volta - prosegue -. Ha saputo gestire emergenze e calamità naturali che, ahimè, abbiamo vissuto in prima persona. Ci sono alcuni temi che mi stanno particolarmente a cuore: l'aeroporto, ad esempio, fiore all’occhiello della nostra città ma che ancora non è al suo massimo potenziale; oppure l'ambiente e gli animali, che amo profondamente e per cui ho fatto l’inviata a 'Cronache animali' in onda su Rai 2 per molti anni. Non dimentichiamo che in contemporanea alle elezioni comunali si vota anche per le Europee ed il nostro candidato romagnolo Stefano Cadevagna ha tutte le carte giuste per rappresentarci a Bruxelles”.

"La candidatura di Cristina Tassinari - affermano Alice Buonguerrieri, deputata e presidente provinciale di FdI, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore del partito a Forlì - porta in dote alla squadra un'importante e competente esperienza, che spazia dalla sanità al turismo, dall'ambiente al benessere animale".