I mazziniani di Forli celebrano la Festa dell'Europa col presidente nazionale Finelli

I Mazziniani della sezione Giordano Bruno dell'Ami celebra la ricorrenza del 9 maggio a Forlì con il loro presidente nazionale Michele Finelli. L'Ami ha attivamente partecipato con i propri fondatori nel 1943 prima alla lotta antifascista e poi alla Resistenza con una chiara prospettiva comune europea. Il 9 maggio del 1950 con la dichiarazione pronunciata da Robert Schuman iniziava il lungo percorso dell'unità economica e politica dell'Europa. "In questi 74 anni ai momenti di entusiasmo si sono alternati anche quelli di delusione ma l'obiettivo di una Federazione di popoli e stati dell'Europa resta valido", spiegano dalla sezione Giordano Bruno.

"Le prossime elezioni europee del 2024 saranno un banco di prove decisivo e forse irripetibile - viene rimarcato -. Bisognerà eleggere deputati disponibili a diventare componenti di un'Assemblea Costituente capace di realizzare una Costituzione della Ue che introduca la prospettiva della Federazione Europea con metodo democratico capace di sostenere il ruolo di una Ue non in balia del vetero nazionalismo e del demagogico sovranismo ma di una Europa autorevole, forte capace di affrontare le grandi sfide mondiali. Da quella ecologica a quella energetica. Da quella economica a quella sociale nel nome dei fondatori del Manifesto di Ventotene e dei fondatori del Manifesto della Giovane Europa". L'evento del 9 maggio si svolgerà alle 17.30 nella sala Melozzo a Forli dove interverrà per parlare di "un'Europa e di un Mondo senza confini" il presidente nazionale professor Finelli.