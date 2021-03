"I progetti per il futuro del Paese": il deputato Jacopo Morrone in diretta Facebook col sottosegretario Molteni

"Parleremo delle attività che stiamo portando avanti in parlamento e al Governo e dei progetti al centro della nostra agenda per il futuro del Paese", spiega Morrone

Il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, dialogherà su Facebook con Nicola Molteni, parlamentare della Lega e sottosegretario al ministero dell’Interno nel Governo Draghi. "Parleremo delle attività che stiamo portando avanti in parlamento e al Governo e dei progetti al centro della nostra agenda per il futuro del Paese - spiega Morrone -. Progetti che stiamo sostenendo e che crediamo sia indispensabile realizzare". L’appuntamento è per domenica alle 19, in diretta all’indirizzo :

https://www.facebook.com/JacopoMorroneOfficial/