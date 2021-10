“I Quartieri alla vigilia delle elezioni”: appuntamento con i consiglieri comunali del PD

Nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, per accedere alla sala sarà necessario essere in possesso di green pass ed indossare la mascherina

“I Quartieri alla vigilia delle elezioni” è il tema dell’iniziativa aperta alla cittadinanza prevista per venerdì 8 ottobre, alle ore 20:30 presso la Sala della Taverna Verde in Via Somalia, 2 a Forlì. Sarà un incontro, organizzato dal Circolo PD Ospedaletto-Foro Boario, con i consiglieri comunali per discutere del ruolo dei Quartieri, alla vigilia delle elezioni dei comitati, che si terranno il 24 ottobre. Modera Sara Conficconi, coordinatrice uscente dei Quartieri della Zona Nord.

