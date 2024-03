Idee per la sinistra: un dibattito su guerra, tecnologia e ambiente con Pier Luigi Bersani

L'Associazione Idee per la sinistra propone un momento di riflessione su vari temi di attualità giovedì 7 marzo alle ore 18 alla Sala Santa Caterina (via Romanello, 2) con la partecipazione del deputato Pier Luigi Bersani, che interverrà sui temi della pace e dello sviluppo economico, e del professor Giuseppe Pisauro, che terrà una comunicazione sui temi del debito e del nuovo patto di stabilità. L'iniziativa sarà introdotta e presieduta dai coordinatori dell'Associazione "Idee per la sinistra" Alice Casadei e Federico Morgagni.

"Alla luce dei cambiamenti sopraggiunti negli ultimi anni, sia nello scenario globale sia in quello interno al continente, è sempre più forte l'esigenza di un'Europa politica, capace di svolgere un autonomo ruolo da protagonista per la pace e il multipolarismo e di promuovere un nuovo modello di sviluppo, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale - affermano dall'associazione - Per superare lo stallo provocato da nazionalismi risorgenti, corsa al riarmo, crisi nelle relazioni internazionali occorre mettere in campo un nuovo pensiero progressista ed europeista e un'azione politica all'altezza delle sfide".