"Idee per Meldola" lancia una raccolta firme per il ripristino dell'auto medicalizzata

Idee per Meldola, gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale a Meldola, lancia una raccolta firme insieme al gruppo "Noi Meldolesi" e "Meldola c'è" per il ripristino dell'auto medicalizzata "Mike 42" in postazione a Meldola. E' possibile firmare al banchetto che sarà organizzato nelle giornate di martedì e sabato dalle 9 alle 13 al loggiato comunale in via Roma, a partire da sabato prossimo.

Il gruppo consiliare esprime "soddisfazione" per l'approvazione, durante la seduta consiliare di lunedì, all'unanimità di un ordine del giorno proposto in maniera unitaria da tutti i gruppi consiliari per ribadire la richiesta di ripristino dell'auto medicalizzata. "Massimo è il supporto al sindaco Roberto Cavallucci impegnato in queste settimane, nel più alto interesse della comunità, per la difesa dell'auto medicalizzata - le parole del capogruppo Andrea Cuni -. Esprimiamo la nostra soddisfazione per il positivo segnale di unanimità e collaborazione a sostegno dell’automedica".