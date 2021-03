Idee, progetti e scenari nel panorama politico di Bertinoro: nasce l'Associazione Civitas

A Bertinoro nasce l'Associazione "Civitas": l'obiettivo è quello di svolgere attività seminariali, formative e di ricerca, per alimentare idee, progetti e scenari nel campo della politica, dell'amministrazione pubblica e dell'impresa nel territorio.



"Da qualche anno, e non solo in Italia, si discute molto della crisi della democrazia rappresentativa. La causa va ricercata nella incapacità dei partiti di coinvolgere e ascoltare i cittadini. Di contro, sta via via crescendo l’interesse nei confronti di movimenti che, slegati da logiche di partito, soddisfano il desiderio dei singoli di sentirsi effettivamente inclusi in una democrazia compiuta, rappresentativa e partecipativa" si legge in una nota dell'associazione, che si definisce "un soggetto apartitico, ispirato a principi di democrazia e di pari opportunità tra i generi, fondato da persone che, con spirito di servizio, si mettono a disposizione del Territorio



"Alla base del progetto risiede il principio costituzionale dell’equilibrio tra diritti e doveri, tra libertà e responsabilità: solo amministrando in modo responsabile e accorciando la distanza fisica e mentale tra il Municipio ed il cittadino, infatti, i Bertinoresi possono ottenere servizi più efficaci e, quindi, possono riconquistare la fiducia nei loro rappresentanti a livello locale" prosegue la nota.



Nelle prossime settimane l'associazione proporrà una programmazione di incontri/eventi di confronto e analisi nel campo della politica, dell’economia e del sociale. Per partecipare all’attività dell’associazione, si può scrivere al seguente indirizzo mail: civitasbertinoro@gmail.com