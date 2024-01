Identità alias per le iscrizioni sportive, il Popolo della Famiglia: "Lo sport non può creare confusione"

"Con grande enfasi il presidente dell'Aics Bruno Molea, nostro concittadino, appunta al petto della sua associazione la medaglia della identità alias. Ma ci chiediamo a cosa serva realmente questa novità. Se le generalità alias servono per la pratica sportiva, allora è lecito pensare che consentano di partecipare alle gare previste per l'altro sesso senza averne diritto, magari per vincere qualche medaglia in più. Se invece la persona che si presenta con generalità alias continuerà a gareggiare con persone del suo sesso biologico, allora tutta questa operazione serve solo per rivendicare da parte dell'associazione un asservimento ideologico al pensiero dominante e farsene un vanto". Questa la presa di posizione del Popolo della Famiglia alla decisione dell'associazione sportiva.

Nel commentare la decisione, spiegano dal Popolo della Famiglia, "Molea ha riferito che "l'identità anagrafica sarà conservata, ma al pubblico sarà mostrata solamente l'identità alias", ma subito dopo si contraddice dicendo che in contesti pubblici ci saranno occasioni in cui sarà richiesto di mostrare, oltre alla tessera associativa, "anche un documento che attesti la propria reale identità". La confusione regna sovrana. Un'associazione sportiva non può arrogarsi il potere di alterare i dati anagrafici e meno che meno la realtà, come è costretto ad ammettere lo stesso Molea".

"Anziché cedere alla tentazione di fuggire dalla realtà, ai ragazzi e alle ragazze andrebbe detto con forza di non credere alle bugie dell'identità alias - continuano dal Popolo della Famiglia -. Lo sport non può creare confusione adeguandosi acriticamente alla percezione soggettiva degli atleti: proprio perché nelle gare esiste una netta e ragionevole distinzione fra le categorie maschili e femminili, esso deve rimanere fedele alla realtà del dato biologico. E non si usino parole a sproposito, poiché vogliamo ricordare a Molea che suona assai stridente ergersi a paladini dell'inclusione nel mondo dello sport, quando solo due anni fa tanti atleti, anche nelle nostre realtà locali, venivano esclusi dalle competizioni sportive per non essere in possesso della tessera verde".