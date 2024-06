Il candidato sindaco del centrosinistra Rinaldini attacca l'amministrazione sulla gestione dei servizi per l’infanzia

“Negli ultimi giorni è stata data un’ulteriore prova dello stato confusionale in cui versa la giunta Zattini, in primis l’assessora Casara, nella gestione dei servizi per l’infanzia comunali". Ad attaccare l'amministrazione forlivese è Graziano Rinaldini, candidato sindaco per il centrosinistra, che in una nota stampa ricorda come "Dopo il tentativo di ridurre la flessibilità degli orari pomeridiani e il dietrofront a cui l’amministrazione è stata costretta dalle proteste dei genitori, dopo le dichiarazioni solo di facciata e non veritiere sull’accoglimento di tutte le domande di accesso ai nidi d’infanzia - sono oltre 100 le famiglie in lista d’attesa - e dopo le telefonate ‘elettorali’ di rassicurazione arrivate a quelle stesse famiglie, ci è voluta un’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil per bloccare il proposito dell’amministrazione di rompere un accordo in vigore da molti anni, in base al quale le ore retribuite per la partecipazione del personale di nidi e scuole dell’infanzia alle assemblee sindacali, per un massimo di 12 l’anno, sono riconosciute come ore straordinarie e svolte fuori dall’orario di apertura delle scuole per non gravare sul servizio alle famiglie”.

“La rottura dell’accordo, confermato solo a seguito di una lunga contrattazione - prosegue Rinaldini - avrebbe significato costringere il personale a partecipare alle assemblee sindacali, con relativa chiusura dei servizi ed evidenti disagi per le famiglie. Spiace constatare che questo atteggiamento autoreferenziale e di mancata disponibilità al dialogo abbia importanti ripercussioni sulle famiglie e sul personale da sempre impegnato per garantire il benessere dei bambini e delle bambine e per sostenere i genitori nel difficile compito di conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. A ulteriore dimostrazione della gestione lacunosa dei servizi, è di queste ore la protesta dei genitori della scuola per l’infanzia Querzoli che hanno portato alla luce la situazione di stallo e di inerzia in cui versa l’amministrazione da due anni nella gestione del giardino dell’istituto, nonostante le numerose sollecitazioni arrivate dalle famiglie per la definizione di patti di collaborazione, mai deliberati dalla giunta, e per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza a tutela della salute e del benessere dei piccoli che frequentano la scuola”.