Il capogruppo alla Camera Foti alla cena estiva di Fratelli d'Italia provinciale: "Partecipazione ed entusiasmo"

Ieri sera, venerdì 7 luglio, alla presenza del Capogruppo alla Camera Tommaso Foti, si è svolta la consueta cena estiva di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena. Iscritti e simpatizzanti del partito – oltre 250 persone - si sono ritrovati all'Agriturismo Cà ad Pancot di Cesena per un momento conviviale, di incontro e di riflessione politica, anche in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

Dopo il saluto introduttivo di Nicholas Pellegrini coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, a dare il benvenuto ai tanti partecipanti è stata Alice Buonguerrieri, deputata e coordinatrice provinciale di FdI, assieme ai responsabili territoriali e ai dirigenti del partito guidato da Giorgia Meloni. Presenti anche diversi sindaci e amministratori del territorio, molte associazioni di categoria, nonché i ragazzi di Gioventù Nazionale e il loro portavoce nazionale Stefano Cavedagna.

Un pensiero all'alluvione di metà maggio, alle vittime, alla tragedia che ha travolto la Romagna, ma anche alla reazione dei romagnoli e l'occasione è stata utile anche per fare il punto sulle misure messe in campo dal Governo, a partire dai 4,5 miliardi stanziati nel giro di un mese e al lavoro di ricostruzione che spetterà ora al Generale Figliuolo e alla struttura commissariale che coordinerà.

Tommaso Foti ha poi fatto un quadro della situazione politica nazionale, dell'attività di Fratelli d'Italia e dei risultati conseguiti dal Governo Meloni che, in soli otto mesi alla guida della Nazione, ha dimostrato un’affidabilità maggiore rispetto al resto dell’Eurozona. Risultati apprezzati dagli Italiani, tanto che l'Esecutivo continua a restare in testa ai gradimenti nazionali. Questo significa che la strada intrapresa è quella giusta: l'Istat certifica che la pressione fiscale è in diminuzione mentre il potere di acquisto aumenta, questo perché il governo Meloni in pochi mesi di vita ha messo subito più soldi in tasca ai lavoratori.

“Ringraziamo l'Onorevole Foti per la sua partecipazione alla nostra cena estiva: ha potuto toccare con mano il radicamento di Fratelli d'Italia nella provincia di Forlì-Cesena, l'entusiasmo dei militanti e la grinta dei nostri giovani – commenta Alice Buonguerrieri – Il partito sta crescendo, nei numeri e non solo: apriamo circoli, i nostri dirigenti vivono il territorio costantemente, ascoltano le esigenze di cittadini e imprese, lavorano per risolvere problematiche e criticità: anche per questo attorno a Fratelli d'Italia c'è un clima positivo, c'è fiducia, c'è una grande disponibilità al confronto. Sono elementi preziosi, che abbiamo costruito con tanto impegno, e che saranno fondamentali anche in vista delle prossime elezioni amministrative: abbiamo dimostrato di saper governare e amministrare il territorio, diversi Comuni hanno già svoltato e abbandonato la sinistra, altri lo potranno fare nel 2024 – conclude Buonguerrieri – Avremo l'occasione di dare ai cittadini la possibilità di un positivo cambiamento, nel segno della competenza e dello sviluppo del territorio”.