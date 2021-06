Il Circolo Pd Ospedaletto-Foro Boario incontra i cittadini

Il Circolo Pd Ospedaletto-Foro Boario aprirà la sua sede in Via Somalia 2 per tornare a incontrare di persona elettori e sostenitori

Il Partito Democratico forlivese prosegue gli incontri tra la gente sul territorio, nel pieno rispetto di tutte le regole per la prevenzione del contagio da Covid-19. Giovedì dalle 19 alle 21, il Circolo Pd Ospedaletto-Foro Boario aprirà la sua sede in Via Somalia 2 per tornare a incontrare di persona elettori e sostenitori del Partito Democratico per confrontarsi sui temi di attualità.