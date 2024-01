Il comitato Vittime del Fango replica: "Organo democratico senza capobranco"

Il Comitato Unitario Vittime del Fango "è un organismo improntato a regole democratiche di rappresentanza di ogni sensibilità". Il direttivo del comitato costituitosi dopo l'alluvione del 16 maggio risponde così alle critiche dopo la partecipazione del portavoce Michele Fiumi e della presidente Alessandra Bucchi all'assemblea dell'associazione politica "Rinnova Forlì", vicino al centrosinistra. Il direttivo del comitato, attraverso una nota, ricorda come "i suoi sostenitori nel tempo hanno mostrato liberamente appoggio e anche dissensi, con una diversità di vedute legittima e rispettata".

La presidenza, viene aggiunto replicando indirettamente alle affermazioni del consigliere comunale della Lega Albert Bentivogli (non viene citato il suo nome nella nota), "si interfaccia con le istituzioni, ma risponde ai dibattiti e alle critiche interne, spesso animate, ed è interprete pubblica di decisioni plurali, non capobranco. La raffigurazione degli alluvionati come ingenui o disinformati è invece semplicemente spregevole: essi, cioè noi, hanno gli occhi ben aperti, hanno visto chi era con loro e chi lo diceva solo, chi li ha insultati con puntuali sproloqui scritti ma si è ben guardato dal mettere piede nei quartieri, protetto dai comodi scranni consiliari, nonché pavoneggiandosi con luci e lustrini".

Il Comitato ha indetto un'assemblea che si terrà il primo febbraio alle 20,30 al Circolo Rivalta. "I sostenitori, incontrando la presidente e il direttivo, avranno davanti gli unici soggetti disposti a rendicontare che cosa hanno fatto finora "mettendo la faccia" davanti a qualsiasi critica diretta. Ancora una volta, quindi, dobbiamo pretendere rispetto davanti a infondati attacchi e rispondere che deve vergognarsi chiunque vorrebbe che non esistesse una rappresentanza plurale e scomoda degli alluvionati forlivesi".