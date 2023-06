Il cordoglio di Rosaria Tassinari (Forza Italia) per la scomparsa della moglie dell'ex premier Romano Prodi

Quello di venerdì è stato l'ultimo abbraccio a Flavia Franzoni, l'amata moglie dell'ex Premier Romano Prodi, morta martedì scorso a seguito di un malore improvviso. Il Coodinamento Regionale dell'Emilia Romagna di Forza Italia, attraverso la parlamentare Rosaria Tassinari, ha espresso il proprio cordoglio all'ex premier Prodi, ricordando Franzoni come una "donna di grande cultura che con il suo lavoro di studiosa è stata fautrice di un welfare vicino alle persone fragili ed in difficoltà. Alla famiglia, nel momento del dolore, va il nostro pensiero e la nostra vicinanza". Nata a Reggio Emilia nel 1947, Franzoni è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna, ha lavorato per vent’anni all’Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata direttrice. Nel 1969 ha sposato Prodi e nel 2005 insieme al marito aveva scritto il libro “Insieme”. Insieme affrontarono ad esempio la campagna elettorale del 1996, che portò Prodi a vincere alla guida dell'Ulivo. Due i figli, Giorgio e Antonio Prodi, e sei nipoti.