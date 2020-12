Il deputato De Girolamo lascia il Movimento 5 Stelle: "Da mesi clima interno tossico, zero confronto e solo autoreferenzialitá"

Il deputato romagnolo Carlo Ugo De Girolamo abbandona il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle dopo essersi già autosospeso dal 'partito' lo scorso settembre. Con lui sono 4 i deputati che rimproverano al gruppo di avere tradito i valori fondamentali del Movimento. "Da mesi ormai 'denunciavo' ai vertici del M5S la mancanza di ascolto, di condivisione, di sano confronto all'interno del MoVimento - esordisce De Girolamo -. Nessuno si è mai fatto vivo. Al contrario, si è perseverato con la logica dell'esclusione. Con questi loro silenzi mi hanno gentilmente accompagnato sull'uscio della porta. Dopo il mio voto libero e secondo coscienza di ieri, li ho tolti così dall'imbarazzo di dovermi invitare ad uscire".

"La votazione sul MES infatti - prosegue de Girolamo - è stata solo l'ultima goccia che ha fatto traboccare un vaso pieno di tradimenti dei valori fondamentali del MoVimento 5 Stelle. Troppe volte ormai si è tradito il patto con i nostri elettori a causa di una classe dirigente inadeguata che, per paura di perdere la propria poltrona, cede a qualsiasi ricatto politico. Ma questo non è che l’ultimo di una lunga serie. Dopo oltre due anni e mezzo nulla si è mosso anche su un altro nostro cavallo di battaglia nonostante i numerosi appelli: l’acqua pubblica. Ovvero l’ambiente, la nostra prima stella - continua il deputato forlivese -. Da parte dei vertici del M5S sono stati fatti troppi annunci e pochi fatti: revoca delle concessioni autostradali, legge sul conflitto di interessi, riforma fiscale, riduzione della durata dei processi, fuori i partiti dalla Rai, banca pubblica per investimenti, una chiara posizione sull'immigrazione, abolizione della povertà, Ilva, No-TAV, No-TAP, F-35 e da ultimo, Mes. Solo per citarne alcuni. Queste continue giravolte hanno infranto a molti quel 'sogno' di un MoVimento in cui credere e affidarsi; mentre da chi è sempre stato al timone di questa nave non si è mai sentito un 'mea culpa', un'autocritica, piuttosto si è studiato il modo di puntellarsi saldamente al comando di questa nave che sembra già affondata da tempo. In nome delle tifoserie e del miope mantenimento di posizioni privilegiate. I territori e gli attivisti sono stati abbandonati da tempo, così come qualsiasi forma di reale democrazia diretta: sulla piattaforma Rousseau si vota solo quando fa comodo con quesiti preconfezionati, altrimenti si decide tutto in stanze ristrette. La trasparenza e la condivisione sono ormai dei lontani ricordi. Abbiamo tentato di invertire la rotta ma non ci siamo riusciti. Ci è stato risposto ‘se cade il governo io sarò rieletto, voi no’. Noi parlamentari subiamo giornalmente minacce di espulsioni e altri provvedimenti disciplinari solo se ci azzardiamo ad esporre il nostro pensiero. Questo non è più il nostro Movimento 5 Stelle”.

“Per questi motivi, con profondo rammarico - dichiara De Girolamo - non mi resta che abbandonare il gruppo parlamentare per proseguire tutte quelle battaglie che il Movimento 5 Stelle aveva dichiarato di voler intraprendere a parole. Continuerò a portare avanti battaglie già intraprese per avere un sistema di trasporti romagnolo efficiente con infrastrutture integrate, per valorizzare la sanità pubblica con l'assestamento della Scuola di Medicina a Forlì, per la sicurezza delle nostre strade e il completamento delle opere e per il diritto costituzionale ad un ambiente sano. Sarò sempre a disposizione dei cittadini del mio territorio e di chi crede ancora che la politica sia costruzione e confronto, non ideologia spicciola oscurantista, battendomi su quello stesso terreno fertile che qualcuno sino ad oggi ha voluto distruggere - sempre e comunque - in nome e per conto terzi, mai mettendoci la faccia quanto piuttosto girandola dall'altra parte. Ritengo, infine, che tante siano state le cose positive fatte grazie alla mediazione del nostro Presidente del Consiglio e per queste ragioni voglio rinnovare la mia fiducia a Giuseppe Conte. Manterremo in Parlamento uno spirito collaborativo nell’interesse esclusivo dei cittadini italiani".