Il deputato Morrone (Lega) porta il tema della soppressione dell’automedica di Meldola al ministero della Salute

La soppressione dell’automedica ‘Mike 42’ di stanza a Meldola è approdata al ministero della Salute. E’ stato il parlamentare della Lega Jacopo Morrone a confrontarsi sul tema con il sottosegretario Marcello Gemmato evidenziando, durante un incontro avvenuto nel pomeriggio di lunedì, la preoccupazione sollevata da amministratori pubblici e comunità locale sulla tenuta del sistema sanitario regionale e in particolare sulle difficoltà emergenti nell’area romagnola.

"Il problema - ha commentato Morrone - nasce da una gestione miope e arrogante della sanità regionale che non sa più rispondere alle legittime esigenze del territorio. Si va avanti a colpi di propaganda e diktat unilaterali, ma è sempre più evidente che mancano una politica e una dirigenza sanitaria regionale in grado di trovare soluzioni condivise che non si risolvano solo in tagli ai servizi e alle prestazioni". Il tema sarà affrontato anche nel Consiglio comunale di Forlì convocato per giovedì prossimo alla presenza del direttore generale dell'Ausl Romagna, Tiziano Carradori.

Le principali notizie del 7 marzo

Precipitano due aerei dell'Aeronautica. Un modello simile aveva volato a Forlì poche settimane fa

Video, la tracimazione della diga di Ridracoli in diretta

Continuano i lavori di valorizzazione di Piazzale della Vittoria

In questura una nuova stanza per l'ascolto protetto delle vittime di violenza

A giugno chiude un'altra banca