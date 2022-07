Il dirigente di "Azione" Marco Lombardo a Salotto blu: "I politici parlano solo di diritti, mai di doveri. Serve svolta epocale"

Marco Lombardo, avvocato, è stato assessore comunale a Bologna prima di entrare a fare parte della nuova formazione politica, guidata da Carlo Calenda, della quale è responsabile per l"area metropolitana bolognese. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda lunedì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, ha affermato che la classe politica italiana non appare attrezzata per affrontare le emergenze che si prospettano.

"Facciamo finta di non capire che la questione energetica, quella bellica, quella della salute, non consentono i soliti giochi di posizionamento cui stiamo assistendo. Tutti tirano per la giacca Draghi nel tentativo di guadagnare qualche consenso. La gente ha capito, alle prossime elezioni politiche del 2023 i risultati saranno sorprendenti". Lombardo ha anche spiegato- nel corso della trasmissione - che in Romagna sta crescendo interesse per "Azione" e che è prevista la presenza a Forlì di Carlo Calenda il prossimo mese di Settembre in una occasione pubblica.