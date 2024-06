Il futuro della scuola al passo con l'innovazione, Tassinari (Forza Italia): "Potenziare il ‘matching’ con l’occupazione"

La parlamentare Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione a Montecitorio, ha partecipato al Cnpr forum “Scuola e domani: nuovi percorsi educativi e formativi per stare al passo con l’innovazione” promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. Per l'esponente azzurra "i programmi scolastici devono essere aggiornati ai tempi e all’evoluzione continua e molto rapida della società. La capacità della scuola deve essere quella di adeguarsi a questi processi".

"L’obiettivo è di formare giovani con una cultura di base ma anche con una preparazione tecnica che li aiuti a inserirsi nel mondo del lavoro in maniera equilibrata, indirizzandoli anche nei settori dove c’è più possibilità di accesso occupazionale - ha aggiunto -. Bisogna investire risorse anche per preparare gli insegnanti a questa sfida. L’Intelligenza Artificiale sta correndo e deve avere un ingresso nei programmi d’informatica che attualmente sono abbastanza semplicistici. In Commissione Cultura stiamo analizzando la legge sulla filiera tecnologica professionale approvata al Senato, ora in seconda lettura alla Camera".

"Su questo fronte è prevista la possibilità di strutturare la nuova scuola professionale in 4 anni più 2, con un indirizzo generale per tutti e poi la possibilità di fare ITS academy in base all’ambito d’interesse - ha concluso -. La mission è creare quel ‘matching’ necessario tra scuola e mondo del lavoro che finora non è stato efficace. Questa riforma potrà rappresentare la soluzione”.