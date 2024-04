Il generale Vannacci propone le "classi separate per disabili", i dem di Forlì: "Sconcertante e pericoloso"

"Le esternazioni del candidato leghista al Parlamento Europeo Roberto Vannacci lasciano perplessi i cittadini comuni. Soprattutto sconcertano quelle che si riferiscono all’ipotesi di formare classi separate per gli alunni disabili". I candidati dem al Consiglio comunale commentano così le parole del generale Vannacci in un'intervista rilasciate al quotidiano nazionale "La Stampa". "Credo che delle classi con 'caratteristiche separate' aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare", ha detto il candidato del Carroccio, sostenendo che "non è discriminatorio. Per gli studenti con delle problematiche mi affido agli specialisti. Non sono specializzato in disabilità. Un disabile, però, non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei cento metri. Gli puoi far fare una lezione insieme, per spirito di appartenenza, ma poi ha bisogno di un aiuto specifico".

"Questa proposta è stata avanzata anche dai neonazisti tedeschi - ricordano i dem -. Che qualcuno anche in Italia la faccia propria è un dato sconcertante e pericoloso per i ragazzi meno protetti e per le loro famiglie. La nostra istruzione pubblica, soprattutto nella scuola primaria, è sempre stata portatrice di valori forti che vedono l’inclusione come un caposaldo essenziale. La volontà di cancellare anni di lavoro in questa direzione ci porta a pensare che per qualcuno sia normale ed accettabile un futuro in cui i diversamente abili siano esclusi dalla Società. È questo il modello che piace tanto alla destra, alla Lega e a Fratelli d’Italia. Come candidati a governare la città nei prossimi 5 anni rivendichiamo con orgoglio un modello di scuola e di città che, con le famiglie ed il terzo settore, per decenni ha perseguito l’obiettivo di includere e far progredire i più deboli anziché di ghettizzarli. Ancora meglio si dovrà fare nel futuro, a partire dal prossimo mandato amministrativo".

"Al contrario ci chiediamo cosa pensino di questa idea di società l’attuale maggioranza consiliare di Forlì ed il suo sindaco: coerentemente con quanto accaduto nei 5 anni che si vanno concludendo, non solo Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non avvertono alcuna necessità di distinguersi sul tema, ma neppure il Sindaco prova alcun imbarazzo nell’essere sostenuto da forze politiche che, con tanta disinvoltura, candidano a far parte del massimo organo elettivo continentale personaggi tanto distanti sia dai nostri valori costituzionali, sia dai principi fondamentali di civiltà raggiunti e condivisi in Europa - proseguono i dem -. Questa riflessione porta – non da oggi – a far cadere definitivamente il velo del presunto “civismo” del sindaco Gian Luca Zattini. Come si può essere civici se questa è la sua coalizione di governo? Come ci si può definire moderati e svincolati dai partiti se non si ha neppure la forza politica di prendere le distanze da idee tanto irrispettose delle norme fondamentali e della stessa umanità?”