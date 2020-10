Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia incontra il sindaco Zattini: "Incomprensioni superate"

Venerdì pomeriggio il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha incontrato il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. "E' stato un importante confronto - spiega il capogruppo Davide Minutillo, affiancato dai consiglieri comunali Marinella Portolani e Francesco Lasaponara - nel corso del quale si è chiarito definitivamente il ruolo di forza fondamentale all’interno della maggioranza in Consiglio comunale. Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro e abbiamo ribadito al sindaco come da parte nostra ci sia la volontà di offrire un contributo progettuale per la città di Forlì, in particolare su tematiche a noi care come sicurezza, centro storico, welfare, università e infrastrutture".

"Dopo un anno e mezzo di governo, possiamo dire che è stato fatto tanto per snellire la burocrazia a livello amministrativo e crediamo sia necessario continuare su questo binario mettendo mano a settori strategici per la città come ad esempio l’edilizia, il welfare, il commercio, la mobilità è il turismo - prosegue Minutillo -. La conquista della facoltà di medicina e la riapertura dell’aeroporto sono state tappe fondamentali che hanno restituito alla città il suo ruolo strategico di volano dell’economia e della cultura. In tutto questo il gruppo di Fratelli d’Italia ha avuto un ruolo importante offrendo un contributo determinante in consiglio”.

Per l'occasione il Gruppo Fratelli d'Italia, ha omaggiato il primo cittadino di una mascherina tricolore, allo scopo di rimarcare l'importanza del rispetto delle regole, che deve essere un comune sforzo rivolto alla fase di ripresa e rinascita economica del Pese e della città. Concludono i tre consiglieri: "Riteniamo l’unità del centrodestra un valore imprescindibile per continuare il cambiamento della città di Forlì, cambiamento che con impegno abbiamo portato avanti. E’ per questo che abbiamo ritenuto necessario superare alcune incomprensioni che si sono manifestate nei primi mesi di governo e crediamo che i quattro gruppi consiliari di maggioranza devono lavorare in sinergia con la giunta per realizzare il programma votato dai cittadini. Ribadiamo, infine, la massima fiducia al sindaco Zattini che, come già affermato pubblicamente, potrà contare sul nostro impegno e sui nostri voti".