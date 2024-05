Il medico Dario Bettini candidato con RinnoviAmo Forlì: "Una Forlì più innovativa anche nel campo sanitario"

Dario Bettini, con 20 anni di esperienza da medico specializzato in chirurgia a Forlì (e la passione della musica e del volontariato nel campo teatrale) ha scelto di candidarsi nella lista civica "Rinnoviamo Forlì", a sostegno del candidato sindaco Graziano Rinaldini, sottolineando uno dei punti più importanti della lista e del candidato: l’utilità dell’innovazione nei campi della città, a cominciare da quello di sua competenza nel settore sanitario.

“La mia carriera, iniziata con il dottor Garcea nella chirurgia generale di Forlì subito dopo la mia specializzazione all'Università di Bologna, è stata un percorso di costante impegno verso l'innovazione e l'eccellenza nel campo medico - esordisce -. Un esempio di percorso innovativo a cui ho assistito è stata l'introduzione nel 2004 del sistema di "dose unitaria", una pratica rivoluzionaria nella somministrazione dei farmaci. Questo progetto è stato riconosciuto a livello europeo, essendo uno dei finalisti del concorso European Public Sector Award 2011, ottenendo un attestato di best practice europea”.

"Un altro esempio è stato il dono dalla fondazione Cassa di Risparmio di Forlì all’ospedale di un robot chirurgico, elevando ulteriormente il livello delle nostre prestazioni mediche. Queste innovazioni sono state fortemente sostenute da Graziano Rinaldini, all'epoca direttore di "Formula Servizi" - prosegue -. Le sue decisioni lungimiranti hanno contribuito a rendere il nostro ospedale un punto di riferimento nella sanità regionale, nazionale e internazionale".

“Ho deciso di candidarmi in Rinnoviamo Forlì per la sua indipendenza - spiega -. oltre ai tanti candidati e attivisti civici, i suoi componenti tesserati a diverse realtà dell’area moderata hanno scelto il candidato sindaco ascoltando le sue proposte per la nostra città, a dispetto dalle indicazioni dei partiti politici di provenienza; In secondo luogo perché fin dai primi incontri lo sforzo per cercare soluzioni pratiche è stato fatto coinvolgendo ed ascoltando le realtà di categoria e la cittadinanza. Un approccio ed entusiasmo che ha ravvivato in me quella speranza nella politica notevolmente affievolita e che auguro a tutti i miei concittadini di poter ritrovare".

"Sostengo Rinaldini come sindaco, perché penso che con lui si possa continuare a promuovere progetti innovativi e di successo per Forlì - conclude -. Le scelte fatte quasi due decenni fa hanno dimostrato di essere vincenti e oggi, più che mai, è essenziale continuare su questa strada per il benessere e la salute della nostra comunità”.