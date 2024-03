Il ministro della Salute ai tempi del Coronavirus Roberto Speranza a Forlì parla di sanità pubblica

Circa 200 persone hanno assistito, venerdì pomeriggio, in salone Comunale all'incontro in difesa della sanità pubblica e universalistica, organizzata dall'Associazione Luciano Lama, dalla Cgil Forlì-Cesena, Spi Cgil Forlì-Cesena e l'Auser. La discussione è partita dal terribile 22 febbraio 2020, quando si registrò a Cologno il primo caso in Italia di Coronavirus. Centrale, nell'ioncontro, è stata la presentazione del libro di Roberto Speranza, già ministro alla Salute, “Perchè guariremo. Dai giorni più duri ad una nuova idea di salute”.

Oltre a Speranza, relatori Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, Tiziano Carradori, direttore generale Ausl Romagna, Marinella Melandri, segretaria regionale Cgil, moderati da Valter Bielli, presidente dell'associazione Luciano Lama. Scopo del dibattito è stato non solo di ripercorrere le grandi difficoltà di quegli anni, ma soprattutto di fornire una fotografia dello stato di salute della sanità pubblica.

Riporta una nota della Cgil: "La storia insegna che è umana la volontà di respingere individualmente e collettivamente i ricordi più dolorosi, e così è stato. In un paese che dopo aver vissuto con mano le fragilità del sistema, dopo aver visto l'abnegazione del personale sanitario, dopo aver detto "mai più" e aver compreso l'importanza del diritto alla salute universalistico, oggi ha dimenticato, disinvestito, fino a determinare il rischio imminente del collasso di quel sistema ideato nel 1978 che superò le mutue e determinò l'accesso universalistico alle cure determinando un paese con una delle maggiori aspettative di vita nel mondo, oggi messo a rischio dal gravissimo sottofinanziamento e da una proposta di legge sull'autonomia differenziata che non produrrà altro che nuovi divari".

E prosegue la Cgil: "Le risorse stanziate dal Governo dal 2023 al 2025 sono insufficienti per affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la sanità pubblica. Mancanza di medici, infermieri, operatori sanitari, le grandi sofferenze del personale, la necessità di investire risorse stabili su ambito pluriennale perché non solo il fondo sanitario nazionale oggi è inadeguato finanziariamente, ma è difficile, da anni, fare programmazione. Un paradosso tutto italiano dove il Governo non ha ascoltato la stessa richiesta arrivata dal Ministero della Salute, da tutte le Regioni e per certi aspetti anche dalla Corte dei conti".

"In assenza di questo stanziamento le Regioni continueranno ad essere chiamate dal Ministero del Tesoro a riallineare la spesa. Questo vuol dire depotenziare la produzione sanitaria dei nostri sistemi, smantellare la sanità pubblica, aumentare le liste di attesa già particolarmente ampie, deprimere le professionalità, non garantire le cure e spostare la risposta sanitario dal sistema pubblico universalistico al privato selettivo, dove ti curi solo se hai le capacità economiche per farlo. Per questo, non possiamo che sottolineare l'importanza della proposta di legge presentata dalla Regione Emilia Romagna e sostenuta anche da tante realtà associative e sindacali, tra cui la CGIL, che vuole portare al 7,5% del Pil il finanziamento annuale del Servizio sanitario nazionale e superare il limite di spesa del personale dipendente. Serve una discussione e serve una mobilitazione, diversamente quel "Mai Più", resterà solo un triste auspicio mosso dall'emotività del disastro pandemico, ma non produrrà alcun beneficio concreto per la cittadinanza", conclude la Cgil provinciale.