Il neo viceministro dell'Economia Maurizio Leo da oltre vent'anni collaboratore di ConsulenzaAgricola.it

Agricoltura in primo piano nel governo Meloni con la nascita del definito Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e forestale e la nomina come viceministro dell’Economia e delle Finanze di Maurizio Leo, esperto di agricoltura, consulente del nostro Gruppo e del portale specializzato ConsulenzaAgricola.it fino alla data della sua nomina. Un portale di informazione online attivo dal 2011, specializzato nel settore dell’agricoltura, nato con l’intento di offrire un orientamento sulle problematiche sorte a seguito del mancato coordinamento tra una normativa in evoluzione e il complicato quadro legislativo stratificatosi nei decenni, i cui principi spesso sono riconducibili a un’epoca in cui l’attività agricola divergeva profondamente da quella attuale.

“Siamo onorati - afferma Luciano Mattarelli, direttore scientifico di ConsulenzaAgricola.it - che sia stato dato questo prestigioso incarico a Maurizio Leo, che collabora assieme a noi da oltre 20 anni. Professionista stimato e amico personale, assieme abbiamo contribuito a dare risposte ad aziende e professionisti le cui problematiche sono state oggetto di specifici studi ed approfondimenti. Le circolari, i libri, gli e-book, le guide ed i formulari redatti da ConsulenzaAgricola.it sono, infatti, frutto dell’esperienza ultraventennale di un gruppo di esperti professionisti, fra i quali la penna di Maurizio Leo, che, quotidianamente, offrono assistenza a imprese del settore affrontando con esse tutte le problematiche fiscali, amministrative, contabili ed economiche"

"Leo, esperto di lunga data di economia tributaria, faceva parte, fino alla data della sua nomina a vice ministro, del nostro pool iniziale di esperti in materia fiscale e contenzioso, rappresentato da Luciano Mattarelli e dal compianto Gian Paolo Tosoni, da sempre attenti al mondo della fiscalità agricola alla formazione e all’informazione in tale ambito, ai quali si sono aggiunti da qualche anno il professor Angelo Frascarelli, presidente Ismea, esperto in politiche e finanziamenti comunitari e Gianni Allegretti, grande conoscitore del mondo delle cooperative e del fisco in agricoltura", prosegue Mattarelli.

"Per le sue conoscenze e specificità in questioni economiche e tributarie, è stato anche uno dei principali relatori al Convegno che organizziamo ogni anno sulle principali “Novità Fiscali” - viene annunciato - Avremo il piacere di avere ospite il professor Leo, anche all’iniziativa di quest’anno, sulle “Novità Fiscali 2023”, che si realizzerà, nella giornata di venerdì 16 dicembre, al Centro Congressi Club Hotel Dante di Cervia. Il Convegno, sarà moderato dal Vicedirettore de Il Sole 24 Ore, Jean Marie del Bo e prenderanno parte attiva ai lavori altri numerosi esperti e il “gota” dei consulenti del mondo economico e dell’agricoltura come il professor Stefano Zamagni, Francesco Saverio Abate, il professor Angelo Frascarelli, l’avvocato Vanni Fusconi e Alessandra Caputo. L’intervento conclusivo sarà affidato a Luciano Mattarelli".