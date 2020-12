Il nuovo gruppo di Fratelli d'Italia debutta con un nuovo nome: quesito posto al ministero

Non si chiamerà “Fratelli d'Italia” come era stato annunciato il nuovo gruppo consigliare formato da Marco Catalano, Emanuela Bassi (capogruppo) e Damiano Bartolini. Un gruppo distinto da 'Fratelli d'Italia per Giorgia Meloni ', che in consiglio comunale vede come componenti Davide Minutillo, Francesco Lasaponara e Marinella Portolani. Il nome depositato alla prima seduta utile del Consiglio comunale, quella di lunedì pomeriggio, è infatti 'Fdi', una sigla che richiama ovviamente 'Fratelli d'Italia' ma non contiene la denominazione per esteso.

Questo perché, come ha spiegato il segretario comunale in premessa al Consiglio, sollecitato da Soufian Hafi Alemani (Pd), è stato posto un quesito al Ministero dell'Interno per chiedere se erano compatibili due denominazioni così simili per due gruppi consigliari. “Ma la comunicazione ulteriore del nuovo gruppo consigliare ha superato la richiesta, vedremo comunque cosa risponderà il Ministero dell'Interno su una questione di carattere generale. La situazione è stata rettificata con la nuova denominazione”, ha spiegato il segretario Giorgio Musso.

E se la neo-capogruppo Emanuela Bassi ha ribadito il sostegno alla giunta Zattini, tutto politico, invece è stato l'intervento di Davide Minutillo, capogruppo del gruppo contrapposto di Fratelli d'Italia: “Cercheremo di avviare un dialogo propositivo per intraprendere un percorso condiviso”.