Il nuovo Pd, un’assemblea aperta per analizzare l'andamento e risultati delle primarie

A conclusione del percorso del Congresso per il nuovo Partito Democratico, che è terminato domenica con le Primarie, il Pd forlivese incontra iscritti, elettori e simpatizzanti per analizzare risultati ed andamento del Congresso. L’appuntamento con l’assemblea aperta è per lunedì, alle 20:45, alla Casa del Lavoratore di Bussecchio (via Cerchia, 98).

IL VOTO DELLE PRIMARIE - L'analisi, dove è prevalsa Elly Schelin

VERSO IL 2024 - "Ed ora congresso anticipato"

"Teniamo molto a questo appuntamento al quale invitiamo, oltre ai membri dell’assemblea territoriale anche tutti i nostri iscritti, coloro che hanno partecipato alle Primarie e tutti i nostri simpatizzanti – afferma Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese -. E’ sempre fondamentale discutere dell’andamento dei processi partecipativi, interni e non; questo Congresso aveva poi un valore quasi rifondativo e noi vogliamo, al termine, parlare apertamente del suo andamento. Vogliamo confrontarci con i nostri elettori per un dialogo aperto e costruttivo".