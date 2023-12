Il nuovo volto della Ripa, i Verdi esultano: "Sposata una nostra proposta dopo esser scartata"

"Siamo particolarmente soddisfatti per la virata a 180 gradi fatta dal Ministro Sangiuliano a proposito della nuova sede degli archivi forlivesi: ha sposato il progetto che gli avevamo fatto avere per tramite del direttore generale che lo accompagnava durante la sua visita al Forlì per l’alluvione". Così Sauro Turroni, consigliere Federale Nazionale dei Verdi, spiegando che in una lettera di due pagine era stato dato risalto al problema degli archivi, messo in luce dall'alluvione. Ad agosto si è svolta al Ministero una importante riunione alla presenza del Ministro e di tutti i dirigenti che si stavano occupando dei diversi problemi derivanti dalla alluvione, e in quella circostanza si discusse anche del tema archivi.

"L’idea di utilizzare la Ripa per gli archivi venne scartata perché venne ritenuta inidonea in quanto l’edificio, collocato in una zona definibile come “bassa” avrebbe potuto essere in futuro sommerso dalle acque - argomenta Turroni -. In quella circostanza Sangiuliano lanciò l’idea di un grande concorso di progettazione per un nuovo edificio in un’area nuova a cui reagimmo subito affermando che col restauro della Ripa “non si consumerebbe suolo, si restaurerebbe un bene demaniale senza svenderlo, si risolverebbe il problema degli archivi della città, si rivitalizzerebbe, con l’inserimento di altre funzioni, una zona assai importante del contro storico. Fare un concorso di architettura per un nuovo edificio in un’area inedificata oggi non è più giustificabile”".

"Siamo quindi particolarmente contenti per questo cambio di posizione che vediamo sposata anche dal sindaco. Non vorremmo però che essa sia stata guidata dalla diversa valutazione del Ministero (e del Comune ) per l’uso dei sotterranei, diventati nuovamente luoghi ove possono essere messi libri e archivi - prosegue l'esponente dei Verdi -. Ci chiediamo però fino a quando, abituati come siamo alle continue giravolte su ogni tema a cominciare dalla demolizione della barcaccia, promessa ai 4 venti e repentinamente abbandonata dopo le elezioni".