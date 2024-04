Il Partito Comunista Italiano celebra il 25 Aprile al Parco Ottava Brigata Garibaldi

Il Partito Comunista Italiano, federazione forlivese, celebrerà giovedì la 79esima ricorrenza della Liberazione al Parco Ottava Brigata Garibaldi, situato fra via Plinio il Vecchio e Viale Bologna a Forlì. "Sarà un momento di riflessione dedicato ai martiri del passato e del presente, in cui onoreremo il loro sacrificio. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa celebrazione della libertà e della solidarietà", viene sottolineato.