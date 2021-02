Il Partito Comunista manifesta in Piazza Saffi contro il governo Draghi

Sarà Forlì ad ospitare sabato pomeriggio la manifestazione regionale organizzata dal Partito Comunista contro il governo Draghi. L'appuntamento si svolgerà in Piazza Saffi dalle 15 alle 17. Inizialmente era in programma a Bologna, ma l'improvviso passaggio del capoluogo felsineo in zona arancione-scuro ha modificato i piani. "Una manifestazione unitaria per dire "no" al governo dei “migliori” senza se e senza ma - si legge in una nota -. Draghi è indiscutibilmente tra i massimi esponenti della lobby finanziaria che ha causato le

imposizioni di privatizzazione e perdita di diritti sociali nel nostro paese".

"Per amore del popolo e dei lavoratori tutti, con questa manifestazione intendiamo dimostrare fin da subito una seria opposizione alle future politiche di questo governo. Un’opposizione che si è vista azzerata grazie al trasformismo e alla miseria politica dei partiti cosiddetti di “sinistra” , che per mero interesse personale hanno abbracciato il nome di Draghi , tristemente anche da loro etichettato come “statista”", conclude la nota. Il presidio rispetterà tutte le norme anti-covid, con mascherina e distanza di sicurezza obbligatori.