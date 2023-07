Il Partito Comunista: "Mettere fine all’ipocrisia che ha segnato la gestione dell’alluvione"

Il Partito Comunista Italiano sezione di Forlì-Cesena interviene per "evidenziare la vergognosa ipocrisia con cui si sta cercando di nascondere innumerevoli situazioni irrisolte generatesi a seguito dell’alluvione del 16 maggio". Fotografando "un quadro triste e preoccupante della nostra città", viene rimarcato come "tante famiglie e imprese non possono essere accontentate da elemosine mentre ancora moltissimi stabili presentano fanghi da svuotare e interi nuclei familiari registrano, da mesi, l’assenza di beni e ambienti degni di una vita civile, o per lo meno, familiari a quanto possedevano prima", è l'attacco.

Vengono segnalati "commercianti in totale difficoltà, accontentati con questue domenicali anziché interrogati e censiti sulle loro reali difficoltà organizzative ed economiche". E ancora: "Mentre la farsa dell’attuale giunta comunale parla di pavimentazioni del corso della Repubblica, noi comunisti, chiediamo, e chiederemo nelle sedi opportune, che vengano al più presto ravvisate le responsabilità civili e penali per gli indimenticabili ed immani danni che la popolazione forlivese ha subito a partire dai morti, gli arredi, i muri e l’intero mondo del lavoro". Il Partito Comunista Italiano sezione di Forlì-Cesena, conclude la nota, "si impegna a portare avanti questa battaglia nelle sedi opportune, affinché la giustizia venga ripristinata e si ponga fine all’ipocrisia che ha segnato la gestione delle conseguenze dell’alluvione".