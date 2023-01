Il Pd cerca la sua nuova guida: sindaci e assessori del Forlivese a sostegno di Stefano Bonaccini

Sono già molti i sindaci e gli amministratori locali del territorio forlivese, del Pd e civici, che hanno manifestato il proprio sostegno alla candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Partito Democratico, sottoscrivendo il manifesto a cui già hanno aderito oltre mille amministratori locali di tutta Italia. "Crediamo che il momento che ci attende sia decisivo - esordiscono i sottoscrittori dell’appello -. Un punto di svolta per costruire un Pd e un centrosinistra rinnovato e proiettato al futuro, in grado di contrastare sin da subito il governo delle destre e quindi di candidarsi a forza di governo. Quali amministratori responsabili, attenti e impegnati a far crescere le nostre comunità siamo disponibili a mettere in campo la competenza maturata negli anni e con Stefano Bonaccini pensiamo che la nostra esperienza possa esprimere tutto il proprio potenziale".

Bonaccini, proseguono, "è infatti un amministratore locale di grande esperienza, alla guida di una Regione tra le più innovative d’Italia, oltre che tra le più eque. Un profondo conoscitore di tutti i territori, compreso quello forlivese, e da sempre sensibile alle loro esigenze. Con lui possiamo realizzare il sogno di un partito riformista che contrasti le disuguaglianze e promuova un’Italia delle comunità territoriali, in cui la tutela dei beni comuni, delle persone e dei loro bisogni sia centrale. Insieme possiamo realizzare il sogno di un partito nel quale i territori siano finalmente protagonisti".

I firmatari dell'appello

L'appello è stato sottoscritto da Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola; Jader Dardi, sindaco di Modigliana; Elisa Deo, sindaca di Galeata; Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli; Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia; Tommaso Anagni, assessore di Santa Sofia; Valentina Ancarani, vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena; Davide Baraghini, consigliere comunale di Bertinoro; Patrizia Campacci, consigliera comunale di Castrocaro; Gianluigi Cerrone, consigliere Comunale di Civitella di Romagna; Antonio Dattoli, vicesindaco di Civitella di Romagna; Angelo Evangelisti, consigliere Comunale di Forlimpopoli; Roberto Freddi, consigliere comunale di Premilcuore; Wilma Giorgetti, consigliere Comunale di Bertinoro; Isabel Guidi, vicesindaca di Santa Sofia; Soufian Hafi Alemani, capogruppo Pd del Consiglio Comunale di Forlì; Elisa Leoni, vicesindaca di Bertinoro; Lorenzo Lonzardi, consigliere Comunale di Forlimpopoli; Ilaria Marianini, assessora di Santa Sofia; Enrico Monti, presidente del consiglio comunale di Forlimpopoli; Goffredo Pini, consigliere comunale di Santa Sofia; Mirna Tampieri, consigliera comunale di Forlimpopoli; Matteo Zanchini, assessore di Santa Sofia; e Jacopo Zanotti, consigliere comunale di Forlì