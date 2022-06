Il Pd di Castrocaro: "Voto non favorevole, grazie agli elettori e a Patrizia Campacci, per lei ottimo risultato"

Il Pd di Castrocaro nel prendere atto della tornata elettorale non favorevole alla Lista "Insieme per crescere", "si sente in dovere di ringraziare tutti gli elettori del Pd che hanno sostenuto con le preferenze espresse i propri candidati Pino Bacchilega, Patrizia Campacci e William Sanzani presenti nella lista della candidata sindaca Marianna Tonellato".

Si legge nella nota: "Il direttivo del Pd locale ringrazia anche tutti coloro che, con il loro voto, hanno sostenuto l'unica lista laica dei partiti di centrosinistra e sinistra. Il Circolo di Castrocaro Terme e Terra del Sole, nell'Assemblea del 23 giugno ha preso atto con piacere della nomina a Consigliera di minoranza di Patrizia Campacci. L'Assemblea Pd, pur riconoscendo il valore aggiunto di una minoranza coesa, decide di costituirsi come gruppo consiliare autonomo per il raggiungimento dei valori espressi da una sinistra progressista e prevalentemente laica. Un particolare ringraziamento va a Patrizia Campacci per l'ottimo risultato personale ottenuto, che con le sue 244 preferenze è risultata la più votata in assoluto, e a tutti coloro che si sono attivati in questa lunga campagna elettorale".