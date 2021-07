Il Pd di Forlimpopoli promuove una campagna su Facebook: ai raggi x l'attività amministrativa

Il Pd forlimpopolese "ritiene importante che i cittadini conoscano gli interventi in atto e quelli in gestazione e, su di essi, abbiano la possibilità di formarsi una propria opinione"

Il PD di Forlimpopoli ha deciso di attuare una campagna di informazione e partecipazione su Facebook diretta ai cittadini artusiani. Al centro dell'attenzione sarà lo stato di avanzamento della realizzazione dei vari progetti comunali e, più in generale, il grado di attuazione del programma di legislatura della Amministrazione Comunale retta dalla sindaca Milena Garavini con una maggioranza ampia di centro-sinistra.

La pandemia, che nella sua fase peggiore si spera sia alle spalle, ha spinto il PD a servirsi delle tecnologie social per reimpostare un canale di confronto e dialogo con iscritti, simpatizzanti e semplici cittadini . Su Facebook, sotto il logo unitario " Pensare, Dire, Fare ", sono pubblicati e commentati 17 diversi post su altrettanti campi d'impegno dell'Amministrazione Comunale, dai Servizi Sociali ai Lavori Pubblici e così via.

Il PD forlimpopolese "ritiene importante che i cittadini conoscano gli interventi in atto e quelli in gestazione e, su di essi, abbiano la possibilità di formarsi una propria opinione. Al di là della pura informazione, che peraltro è sempre doverosa, il PD auspica che l'utilizzo di Facebook solleciti i commenti, i suggerimenti, le proposte e anche le critiche, di cui terrà conto, da parte dei cittadini. Il confronto consentirà al PD di Forlimpopoli di svolgere il ruolo politico di tramite tra gli Amministratori e quella parte tuttora maggioritaria dell'opinione pubblica locale che guarda a sinistra. Se questa iniziativa avrà successo sarà replicata su altri temi politici. L'idea che guida il PD non è solo quella di stimolare gli Amministratori a dare il meglio delle forze per il bene della città, ma anche quella di creare un luogo dove le idee dei cittadini possono incontrarsi e creare un laboratorio politico originale e partecipato".