Il Pd forlivese torna tra le persone: in piazza e nelle sedi dei Circoli

Con l’allentarsi delle restrizioni e il ritorno dell’Emilia-Romagna in zona gialla è ripartita l’attività del Partito Democratico forlivese in presenza sul territorio, sempre con la massima attenzione ed il rigoroso rispetto di tutte le regole per la prevenzione del contagio da Covid-19. I Circoli si sono attivati appena possibile, per aperture straordinarie rivolte al dialogo e al tesseramento 2021, già partito a gennaio e fortemente promosso anche a livello nazionale. A partire da sabato, il Pd di Forlì sarà in piazza Saffi per incontrare le persone su tematiche care ai cittadini, come ad esempio centro storico e Cava di Magliano. Sabato mattina anche il segretario territoriale Daniele Valbonesi e la segretaria comunale Maria Teresa Vaccari saranno presenti, per ascoltare, dialogare e raccogliere le istanze dei cittadini.

Questo weekend prosegue anche l’apertura dei Circoli per incontrare iscritti e simpatizzanti e promuovere il tesseramento: il Circolo Pd Bussecchio-Carpena-Magliano resterà aperto sabato e domenica, dalle 10,30 alle 12,00 all’esterno della Casa del lavoratore di Bussecchio (via Cerchia 98, Forlì), Il Circolo Pd San Martino in Strada, nella sede al Bar Amadori (viale dell’Appennino, 657) resterà aperto sabato, dalle 10:30 alle 12:30.

Anche il Circolo Pd Resistenza-F.lli Spazzoli aprirà le porte sabato mattina, dalle 10 alle 12, nella sede di via Decio Raggi 24. Nei comuni del comprensorio forlivese, il Circolo Pd di Predappio-Fiumana allestirà lo spazio di fronte alla sede di Via Gramsci a Predappio dalle 10 alle 12 e come tutti i sabati sarà aperto anche il Circolo Pd di Castrocaro Terme e Terra del Sole dalle 10 alle 13.