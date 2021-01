Il Pd: "Portare il commissione la petizione contro la riapertura dell'allevamento avicolo"

I consiglieri del Partito Democratico Elisa Massa, Loretta Prati, Matteo Zattoni hanno chiesto la la convocazione della seconda Commissione Consiliare per discutere della petizione degli abitanti del quartiere Roncadello contro la riattivazione dell'ex impianto avicolo di via Valpiani-Discussione, la cui pratica è al vaglio degli uffici comunali.

Per i consiglieri “la Società Agricola Bastia S.S.di Mercato Saraceno,ha chiesto autorizzazione per il ripristino di un allevamento avicolo a Roncadello in Via Fratelli Valpiani, che ha prodotto una forte preoccupazione dei cittadini residenti e la sottoscrizione di una petizione popolare di opposizione alla riapertura richiesta dell'impianto avicolo, sottoscritta da 396 cittadini. L'attività avicola è stata chiusa il 30/12/2004,e la struttura per la quale è stata chiesta l'AIA si trova ormai a ridosso di zone residenziali, del centro del paese, della scuola dell'infanzia e primaria, di strutture di ristorazione e della nuova scuola di Agraria”.

“L'attività avicola ,secondo la richiesta, dovrebbe essere addirittura potenziata: il numero di polli prodotti annualmente passerebbe da 47000 previsti dalla precedente autorizzazione a 92000. Il quartiere è già attraversato dalla A14 con carico di inquinanti, di rumore, di polveri sottili che sarebbero ulteriormente aumentati con la nuova attività. Si registrerebbe un aumento considerevole di traffico di mezzi pesanti nelle 3 strade che attraversano il paese e non adeguate al nuovo impatto con problemi anche di sicurezza stradale. Si registrerebbero emissioni di polveri e sostanza odorigene, amplificate nel momento dello spargimento delle deiezioni nei campi circostanti”.