Il Popolo della Famiglia di Forlì ci sarà alle prossime elezioni e rispolvera lo slogan 'No green pass'

ll Popolo della Famiglia fa sapere che sarà in campo per le prossime elezioni politiche del 25 settembre con il simbolo "Alternativa per l'Italia", in alleanza con il partito Exit di Simone Di Stefano. Dal circolo di Forlì arrivano due candidature femminili, Carla Lodi in un Collegio plurinominale del Senato e Silvia Panzavolta in un collegio uninominale della Camera. "Lo slogan 'No green pass' esprime chiaramente ciò che promettiamo ai nostri elettori - affermano le due candidate di APLI -unire le forze per scongiurare il ripetersi delle inaccettabili limitazioni delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite cui abbiamo assistito nel corso dell'ultima legislatura, calpestate fino alla perdita del diritto al lavoro e allo stipendio, cosa peraltro ancora in vigore per gli operatori della sanità".

Secondo le due candidate "abbiamo assistito ad una discriminazione vergognosa nei confronti di alcune categorie di persone, con una campagna di divisione che ha inquinato gli animi e compromesso rapporti, fomentata ad arte da chi, nelle istituzioni, aveva invece il compito di unire la popolazione. Il rifiuto netto della politica del green pass e dell’obbligo vaccinale condizionato alla possibilità di lavorare, di fare sport o di frequentare l'università per i ragazzi, o di avere una vita sociale attiva - proseguono Carla Lodi e Silvia Panzavolta - sono il punto di partenza della nostra opposizione perché rappresentano il livello più basso toccato dalla politica nell'ultimo anno, ma il programma che caratterizza Alternativa per l'Italia, per cui siamo candidate, è valoriale e propone soluzioni praticabili e immediatamente attuabili per il Paese, così come lo erano le proposte per Forlì che il Popolo della Famiglia presentò alle scorse elezioni amministrative a sostegno della candidatura di Zattini e che sono tuttora a disposizione dell'Amministrazione".

"La vera emergenza dell'Italia resta il drammatico calo delle nascite, per cui il Popolo della Famiglia ha già depositato un disegno di legge sul reddito di maternità, per salvare il welfare (sanità, istruzione, previdenza, assistenza) destinato altrimenti a implodere. Altri punti cardine di Alternativa per l'Italia sono il sostegno all’impresa familiare e la difesa dell’imprenditoria nazionale da legislazioni atte a favorire l’azione predatoria delle multinazionali, la riforma fiscale del quoziente familiare, la riforma della libertà scolastica, la riforma costituzionale presidenzialista con vertice dell’esecutivo eletto direttamente dal popolo per evitare di avere ancora governi guidati da tecnocrati non eletti, la lotta all’ideologia gender, il rifiuto dell’identità digitale che serve al controllo sociale come sperimentato con il green pass e con l’obbligo vaccinale, la casa alle coppie giovani sposate, il sostegno a anziani e disabili con aumento immediato a 1.000 euro del minimo pensionistico, il no all’agenda dettata dalle strutture sovranazionali contro gli interessi delle famiglie italiane come avviene con la scelta bellicista dettata dalla NATO e attuata dalla UE, con le relative pesantissime politiche di riarmo arrivate al 2% del Pil nazionale. Con i soldi stornati alle spese per gli armamenti si potrebbero attuare tutte le riforme utili al Paese e consentire all'Italia una vera ripartenza. Per questo abbiamo deciso di candidarci - concludono Carla Lodi e Silvia Panzavolta - e su questo programma chiediamo la fiducia degli elettori del collegio e dei forlivesi in particolare, che già conoscono il nostro impegno e che hanno sostenuto il Popolo della Famiglia in passato".