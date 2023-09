Il popolo dem chiamato ad eleggere il segretario territoriale: entra nel vivo il Congresso del Pd Forlivese

Sono due i candidati alla segreteria territoriale del Pd Forlivese. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione per il Congresso ha certificato la candidatura di Alessandro Gasperini e Gessica Allegni e dei candidati a segretario di Circolo per i Circoli che vanno al rinnovo degli organismi dirigenti. Tutte le informazioni sui candidati, le mozioni integrali e le date delle assemblee nei Circoli in aggiornamento sono pubblicate su www.pdforli.it

Le assemblee di Circolo per la discussione e il confronto sulle linee politico-organizzative dei diversi candidati a Segretario della Federazione e per l’elezione dei nuovi organismi dirigenti si svolgeranno fino al 30 settembre. Il primo appuntamento è a Rocca San Casciano, sabato 16 alle 10, al Circolo di via Cairoli. Lunedì 18 settembre si svolge l’Assemblea al Circolo Pd Ronco, alle 20:30, al Circolo Arci in viale Roma 342. Martedì 19, sempre alle 20:30, alla Sala Taverna Verde, via Somalia, 2, appuntamento del Circolo PD Ospedaletto- Foro Boario, nella stessa serata, alle 20:00 assemblea anche al Circolo Pd Meldola, in Sala Medusa via Roma 36. Mercoledì 20 appuntamento nei circoli Resistenza - Fratelli Spazzoli, alle 18:30, in via Decio Raggi 24 e Vecchiazzano, alle 20:30, in via Castel Latino 51. Giovedì 21 settembre assemblee a San Lorenzo, alle 20:30, al Circolo Arci di vale dell’Appennino 736 e Premilcuore, alle 20, al Circolo Pd in piazza Caduti.

A Portico e San Benedetto appuntamento venerdì 22 settembre, alle 20:30, nella Sala Iris Versari (via Tosco Romagnola, 30). Sabato 23 si riuniscono i Circoli di Castrocaro Terme e Terra del Sole, alle 10, nella sede di piazza Martelli, 4, Galeata, alle 17, al Circolo in via Cenni 1, e Ca’Ossi, alle 10, al Bar Ca’Ossi di via Don Minzoni 35. Domenica 24 assemblee nei Circoli PD di Cava-Villanova, al Circolo Arci Rivalta di viale Bologna 250, alle 10, e Romiti, al Circolo Asioli di Corso Garibaldi 250, alle 9. Successivamente saranno comunicate le date dell’ultima settimana di assemblee. Possono votare tutti gli iscritti nel 2022 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al Pd entro la data dell’Assemblea di Circolo, anche la sera stessa, e tutti i nuovi iscritti 2023 entro il 1° settembre 2023. Al dibattito possono partecipare anche elettori e simpatizzanti Pd, senza diritto di voto.