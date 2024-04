Il presidente dell’associazione Abifor Gbeu Diomande si candida con Forza Italia

Tra i candidati di Forza Italia al Consiglio comunale c'è anche Serge Gbeu Diomande, italiano di origine della Costa d’Avorio, a Forlì da 18 anni, che fa parte del Consiglio degli stranieri dellavcittà di Forlì dal 2015. "Sono presidente dell’associazione Abifor, che aiuta le persone a risolvere vari disagi e a regolarizzarsi, indipendentemente dalla loro nazionalità - racconta -. Sono alla mia prima candidatura per il consiglio comunale nella lista di Forza Italia, una forza politica che ama la moderazione, la libertà e il rispetto dei diritti di tutte le persone. Sostengo Gian Luca Zattini, il quale, per il lavoro svolto, l’impegno, l’ascolto e l’attenzione verso tutti, è stato e continuerà ad essere un ottimo sindaco. Il mio obiettivo è di collaborare con questa amministrazione per uno sviluppo sociale ed economico della nostra comunità forlivese". "Avendo svolto per tre anni l’incarico di assessora al welfare del comune di Forlì, conosco bene quanto sia importante l’inserimento pieno nella società forlivese degli stranieri da tutti i punti di vista: sociale, culturale e soprattutto legale e lavorativo”, afferma la deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari.