Il rilancio del centro, la proposta: "Trasformiamo l’ex Palazzo Enel in un parcheggio strategico"

"Trasformiamo l’ex Palazzo Enel di Forlì in un parcheggio strategico per il centro storico, per i Musei del San Domenico, e per tutte le attività commerciali e di ristorazione". E' la proposta che lancia il coordinatore provinciale di Forza Italia Seniores, Massimo Viroli. "È da troppo tempo che si cerca la soluzione di un parcheggio all’interno delle mura a due passi dalla Piazza, e questa è la soluzione migliore e la più economica, e anche la più redditizia", è l'opinione dell'esponente azzurro, secondo il quale "questa farebbe riattivare il flusso nel centro rivalutando l’area ad essere ristrutturata di cui molte case sono abbandonate e decadenti, e indecenti alla vista".

"I Palazzi come l’ex Enel nella Piazza Guido da Montefeltro, come tanti altri chiusi, sono e possono essere utilizzati se vogliamo rivitalizzare il centro e renderlo fruibile, questo comporta la libera circolazione delle auto ma al contempo la loro scomparsa dalle strade - prosegue -. La maggioranza dei proprietari di casa nel centro storico di Forlì non ha un garage, e molti ne sarebbero contenti di possederne uno. A tirare l’economia è sempre stata l’immobiliare, e in questo momento storico l’immobiliare abitativo e soprattutto l’immobiliare commerciale non hanno mercato, mentre c’è una grande richiesta di parcheggi e garage. Facciamo incontrare la necessità di dare una vocazione alle numerose aree dismesse in centro a Forlì con la necessità di creare parcheggi meno costosi di altre tipologie, questo è l’immobiliare meno costoso e più redditizio, e soprattutto più necessario".

"Nel progetto della palazzina sono stati conteggiati circa oltre 100 posti auto dislocati nei 5 piani, e con un costo approssimativo di parcheggio di 2 euro all’ora per auto per 12 ore moltiplicato per 12 mesi sono un entrata di circa 900mila euro a cui vanno calcolati i costi - rendiconta Viroli -. Le grandi città Italiane hanno utilizzato questa soluzione, come ad esempio Venezia a Piazzale Roma hanno trasformato un area inutilizzata di una palazzina abitativa e di un capannone al epoca industriale in un parcheggio. È di qualche giorno fa la notizia dell’incremento del turismo nella nostra città. Noi dobbiamo essere pronti ad accoglierli con tutte le strutture se vogliamo che la nostra economia locale incrementi".