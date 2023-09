Il segretario del Pd di Meldola Rubboli dopo la Festa de L'Unità: "Tanta gente, il Circolo tra e la gente"

Si è conclusa domenica la Festa de l’Unità di Meldola dopo tre sere di musica, politica e buona cucina. "Tutte le sere hanno visto un importante afflusso di persone e hanno regalato a questa festa, tornata nel luogo più simbolico per tutta la sinistra meldolese, un grande successo di pubblico del quale come volontari e organizzatori possiamo dirci pienamente soddisfatti - commenta Tomas Rubboli, segretario del Pd di Meldola -. E' la dimostrazione di un Circolo che è ripartito e tornato capace di vivere tra e per la gente ed è un bel viatico per le prossime sfide che ci attendono, dalla difficile gestione del post alluvione alle prossime amministrative". "Nelle prossime settimane e mesi continueremo la nostra attività promuovendo il tesseramento e la raccolta delle firme per il salario minimo e cercheremo sempre di più di far emergere la voce di una comunità democratica di nuovo partecipe e viva - conclude Rubboli -. Un grande grazie va tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questo evento con il loro volontariato e la loro disponibilità, preziosissima in un periodo comunque complesso per tutti".