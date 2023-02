Il segretario nazionale del Pri a 'Salotto blu': "Siamo il partito dei contenuti, le alleanze si fanno sulle cose concrete"

Corrado Saponaro è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Bly" che andrà in onda venerdì, alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre. Il leader repubblicano ha risposto a domande su diversi temi di attualità, tra essi la collocazione strategica del partito. La recente intesa elettorale del Pri con il terzo polo? "Abbiamo sposato convintamente l'agenda Draghi durante l'emergenza pandemica. Di conseguenza, quando Draghi ha dovuto lasciare la Presidenza del Consiglio, ci siamo accordati con Renzi e Calenda su quelle basi, ma, ad oggi, non mi pare che loro abbiano più intenzione di seguire l'agenda Draghi, noi certamente si". Le alleanze in Emilia Romagna? "Questa è per noi regione fondamentale, qui la nostra tradizione è viva e in buona salute. Sappiamo di poter dare un contributo utile. L' alleanza con l'amministrazione di centro destra a Forlì e con quella di centro sinistra a Ravenna si spiegano con esigenze territoriali e con convergenze sui programmi".